64-летняя Евгения Симонова впервые за долгое время появилась на ТВ

Перед грядущим юбилеем актриса театра и кино увиделась с коллегами. Рустам Сагдуллаев признался, что до сих пор любит коллегу по фильму о войне.

Евгения Симонова прославилась в 17 лет, когда снялась в культовом фильме «В бой идут одни «старики». После этого она стала одной из любимых актрис режиссера Леонида Быкова. Сейчас актрисе уже 64 года. Она редкий гость на телевидении, но согласилась принять участие в съемках передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Женщина восхитила своей моложавой внешностью телеведущего.

В этом году исполнилось 47 лет легендарному фильму, а сама Симонова скоро отметит 65-летие. В честь этого события Малахов решил собрать в студии всех близких людей актрисы и ее коллег. Она увиделась с Рустамом Сагдуллаевым, который приехал из Узбекистана.

«Я впервые увидел Женю в короткой юбочке гофрированной бордовой, а также с гольфиками. Она сидела, читала. Это была красивая, молодая девчонка. Я и сам был еще молодой. А здесь-то екнуло. Она мне нравилась. Я стеснялся подойти, начать разговор. На танцплощадке я весь вечер с ней танцевал. Это было так романтично и так здорово. К сожалению, съемки закончились. Было так грустно», — поделился Рустам.

Он восхитился Симоновой и признался ей в любви на родном языке. В студии многие отметили, что Сагдуллаев выглядит влюбленным до сих пор. «Он и не женился до сих пор во второй раз», — заметил один из гостей в студии. После этого сам артист появился в студии. Он обнял коллегу и встал перед ней на колени, вручив букет цветов.

Приехал ради Евгении Павловны и еще один ее коллега по фильму — Вано Янтбелидзе.

«Ты прекрасна, как сама весна. Я тебя очень люблю! Мы все тебя любим», — признался он. «Ты такая красавица», — восхитился грузинский актер. Он вспомнил, как готовился к съемкам, проходил кастинг.

Гости в студии заверили, что многие в то время были влюблены в Симонову, но только у Рустама хватило смелости в этом признаться.