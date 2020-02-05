«Это уже больной разум»: домработница Успенской шокирована поведением Плаксиной

Андрей Малахов побывал дома у артистки и узнал, что думают о недавнем скандале ее близкие.

Любовь Успенская в декабре с размахом отпраздновала день рождения единственной дочери Татьяны Плаксиной, которой исполнилось 30 лет. Никто не подозревал, что вскоре девушка отправится на телевидение и обвинит мать в жестокости. Она заявила несколько дней назад, что певица ее душила, запирала дома и даже упекла в психушку. Позже Татьяна принесла родительнице извинения и заверила, что на нее оказались давление, заставив выступить на ток-шоу.

больше по теме 65-летней Успенской потребовалась помощь врачей во время беседы с Малаховым Артистка разрыдалась и пожаловалась на плохое самочувствие.

В случившемся решил разобраться Андрей Малахов. Он в рамках передачи «Прямой эфир» пришел домой к Успенской и пообщался не только с ней, но и ее близкими. Домработница звезды Людмила Алейникова заверила, что дочь певицы всегда жила вольготно.

«Хотела, поехала на Коста-Рику, а хотела — жила в Леоне. Жила где-хотела и на Косте-Рике жила в свое удовольствие. Никто ее не запирал. Люба всегда говорила: «Танечка, лишь бы ты была счастлива». А когда с ней случилась эта авария, когда она упала, разбила себе челюсть, конечно, тогда Люба стала думать о том, что дает ей слишком много свободы. Началось курение, другое видение мира. Конечно, Люба стала этому препятствовать», — высказалась женщина.

Она пояснила, что артистка стала приглядывать за Татьяной, когда та стала употреблять запрещенные вещества и странно себя вести. Домработница была поражена тому, что девушка заявила на телевидении, что мама ее душила и запирала на ключ.

«Или это уже больной разум, или покурила что-то. Я не знаю, как это вообще можно сказать», — отметила женщина.

Успенская тоже призналась, что была в шоке из-за случившегося. более того, скандал подкосил ее здоровье. Теперь дома у 65-летней певицы дежурит бригада врачей. Артистка отметила, что не подозревала, какие планы строит ее наследница.

Пока простить девушку звезда не может. Она чувствует себя преданной. Любовь Залмановна не знает, кто мог испортить ее дочь. Она не исключает, что сама ее «перелюбила», но также думает, что папа девушки мог на нее плохо повлиять.