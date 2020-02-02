«Я от твоей мамы»: Успенская могла организовать похищение собственной дочери

В эфире программы «Ты не поверишь!» показали запись, как девушка сопротивляется неким молодым людям.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ показали, как дочь певицы Любови Успенской похищают некие неизвестные мужчины. В начале записи, которую сотрудники программы получили от подруги Татьяны Плаксиной Алины слышно, как девушку буквально визжит.

«Не трогай! Не трогай. Нет! Они меня силой берут. Алина! Алина!» — зовет она на помощь подругу. «Давай, давай сюда», — слышны голоса мужчин.

Затем каким-то образом сотрудникам программы удалось связаться с тридцатилетней наследницей Любови Успенской. «Опиши, опиши. Кто это?» — спросили они девушку. В ответ слышны ее истеричные крики: «Отпустите, пожалуйста. Вы не имеете права».

Далее голос неизвестного мужчины говорит: «Какая Алина? Я от твоей мамы. Я маме сейчас наберу. Ты поговори с мамой. Мы к маме тебя везем», — произносит мужской голос. На это девушка смогла вымолвить лишь одну фазу: «Я не хочу!»

Напомним, что дочь исполнительницы тридцатилетняя Татьяна Плаксина на всю страну рассказала о том, что мать ее периодически била и даже пыталась задушить. Эта история получила широкий общественный резонанс. Сама исполнительница сказала, что их с дочкой просто подставили.