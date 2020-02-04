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Раскрыты имена новых наставников музыкального реалити-шоу «Место под солнцем»

Известные певцы и музыкальные коллективы будут направлять к победе участников проекта, который уже скоро стартует на канале «Муз-ТВ».

Раскрыты имена новых наставников музыкального реалити-шоу «Место под солнцем»
Юлианна Караулова и Тимур Родригез. фото: globallookpress.com

Еще в 2019 году стало известно, что зрителей ждет новое реалити-шоу «Место под солнцем». Ведущей музыкального проекта стала Наталья Рудова. Актриса проведет незабываемые 40 дней на Бали с участниками реалити, которые поборются за главный приз — квартиру в Москве и контракт с телеканалом «Муз-ТВ».

Ранее также стало известно, что наставниками шоу станут такие артисты, как Диана Арбенина,  Глюк’oZа и солисты группы «Дискотека Авария». Дело в том, что участникам проекта предстоит не просто загорать на пляже, а строить отношения и проявлять свои творческие способности. Кто-то из них прекрасно танцует, другой поет, а третий играет виртуозно на инструментах. А развивать навыки им помогут наставники, которые подскажут, как нужно себя вести, что делать и как раскрыть свой потенциал.

Теперь же телеканал «Муз-ТВ» раскрыл новые имена наставников «Места под солнцем». Как оказалось, к ранее упомянутым артистам также примкнули «Отпетые мошенники», Тимур Родригез, Юлиана Караулова и исполнители хита «Я хочу на Бали» Gayazovs Brothers. Они не только поделятся своим опытом, но и помогут участникам ответить на главный вопрос: «Что важнее: любовь или карьера?».

Тимур Родригез. Фото: пресс-служба канала «Муз-ТВ»

К слову, Караулова призналась, что сейчас выбрала бы любовь. Она отметила, что не привыкла опираться на мнение окружающих, поэтому всегда все делает по-своему. Gayazovs Brothers мотивировали участников и заряжали оригинальным музыкальным прочтением популярных хитов, а трек «Люби меня, люби» популярной группы «Отпетые мошенники» стал гимном проекта.

Напомним, что проект стартует 18 февраля на канале «Муз-ТВ». Всего в шоу примут участие 8 звездных тренеров. Каждую неделю на остров будет приезжать один наставник, а значит музыкальные жанры шоу тоже будут меняться и удивлять зрителей неожиданным исполнением известных хитов.

Группа «Отпетые мошенники». Фото: пресс-служба канала «Муз-ТВ»

 

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МУЗ-ТВРеалити-шоу «Место под солнцем»Тимур РодригезЮлианна Караулова
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Раскрыты имена новых наставников музыкального реалити-шоу «Место под солнцем»
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