Наталья Рудова станет ведущей нового реалити-шоу на Бали

В проекте примут участие девушки и молодые люди, которые будут демонстрировать свои таланты и пытаться строить отношения.

Наталья Рудова обладает эффектной внешностью и обаянием. Актрису прославил сериал «Татьянин день». Однако в ее списке более 40 работ в кино. Она также очень любит путешествовать и каждый год больше трех раз выезжает за границу. Как оказалось, уже через месяц ей снова предстоит отправиться в поездку. Девушка примет участие в съемках нового проекта.

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По некоторым данным, Рудова станет ведущей реалити-шоу «Место под солнцем», съемки которого стартуют на Бали в ноябре. Участниками шоу станут девушки и молодые люди. Чтобы одержать победу, им придется демонстрировать свои таланты, а также строить отношения с противоположным полом. И все это будет происходить на фоне живописных пейзажей.

Участники реалити будут жить на большой вилле. Как обычно это заведено, каждую неделю проект будет покидать один из участников. Но его место не будет пустовать, так как на остров приедет новый счастливчик. Тот, кто окажется лучше всех в этом шоу, получит квартиру в Москве и контракт с телеканалом «МУЗ-ТВ», об этом сообщает портал Super.

Отметим, что пока Рудова ничего не сообщила о работе ведущей в новом проекте своим поклонникам. Возможно, что она хочет сделать им сюрприз. Примечательно, что буквально на днях актриса мечтала оказаться на острове без гаджетов, чтобы побыть в одиночестве. Похоже, что часть ее желания сбудется уже совсем скоро.

А вы как считаете, Наталья подходит для роли ведущей?