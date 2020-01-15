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Арбенина и Глюкоза стали наставниками нового реалити-шоу «Место под солнцем»

Герои проекта уже скоро начнут ожесточенную борьбу за главный приз - квартиру в Москве и контракт с телеканалом «МУЗ-ТВ».

Арбенина и Глюкоза стали наставниками нового реалити-шоу «Место под солнцем»
Диана Арбенина и Глюкоза. фото: globallookpress.com/

Еще в октябре прошлого года стало известно, что канал «МУЗ-ТВ» решил снять новое реали-шоу «Место под солнцем». Суть нового проекта в том, что 10 самобытных и талантливых ребят, которыми будут свободные парни и девушки жаждущие создать пары, приедут на сказочный остров Бали. Там они начнут бороться за главный приз шоу — квартиру в Москве и контракт с музыкальным телеканалом.

На протяжении 40 дней герои реалити будут не только пытаться строить отношения, но и проявляться свои творческие способности: петь: танцевать, читать рэп, играть на инструментах и не только. При этом они будут проживать на острове с частным пляжем, загорать и иметь море соблазнов. Что важнее любовь или карьера — вот главный вопрос нового реалити-шоу.

Наталья Рудова впервые станет ведущей и получит право поселиться на живописной вилле на Бали. Она будет давать советы участникам и помогать им сделать правильный выбор. Но также помогать героям шоу будут наставники. Эта роль досталась Диане Арбениной, Глюкозе и солистам группы «Дискотека Авария». Они будут давать мастер-классы, а также раскроют все секреты и тонкости мастерства. Участникам предстоит пройти много испытаний в попытке доказать наставникам, что именно они достойны победы в шоу.

«Никакой фальши и постановочных интриг, строгие правила, звездные тренеры, ежедневные репетиции и испытания! Только реальная эмоция, музыка и непростой выбор участников шоу», — высказалась Арбенина о реалити.

Добавим, что только один дуэт получит контракт с «МУЗ-ТВ», квартиру в Москве и если не упустят свой шанс — возможность стать новыми звездами шоу-бизнеса. Выбирать победителей будут зрители. Премьера жаркого шоу «Место под солнцем» стартует 18 февраля на «МУЗ-ТВ».

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Тэги:

МУЗ-ТВНаталья Рудовановые проектыРеалити-шоу «Место под солнцем»
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Арбенина и Глюкоза стали наставниками нового реалити-шоу «Место под солнцем»
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