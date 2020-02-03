«Скрыть свои эмоции за танцем невозможно»: шоу «Dance Революция» запускается на Первом

На Первом канале стартует свое шоу про танцы, оно будет называться «Dance Революция». Как и в «Голосе», каждому участнику предстоит выступить перед тремя судьями. Однако «да» от одной звезды будет недостаточно, чтобы пройти в проект. Даже две вдохновленных знаменитости — это лишь шанс станцевать еще раз. И только три голоса гарантируют проход в следующий этап.

Создатели шоу обещают, что благодаря технологии съемки в 360 градусов у зрителей будет уникальная возможность рассмотреть танец со всех сторон. На каждого участника одновременно будут направлены 128 камер, ни одно движение не будет упущено.

«Мне бы хотелось, чтобы этот проект, прежде всего, познакомил с невероятным разнообразием стилей танцев, которые существуют в мире, — рассказала одна из судей, Заслуженная артистка России, хореограф Алла Сигалова. — Когда в этом есть азарт, актерское мастерство, когда есть техника, энергия — мы сразу хотим взять этого человека в проект».

«Я жду новых открытий на этом проекте. Танец безграничен, а талант будет решать, кто займет наше сердце. Скрыть свои эмоции за танцем и костюмом практически невозможно. По человеку видно, если он выложился на сто процентов: это видно по его лицу, по его мышцам. И сразу можно понять, сколько времени человек потратил на тренировки, на достижение своих целей», — говорит всемирно известный артист балета Сергей Полунин. «В отличии от моих прекрасных коллег в жюри, у меня нет профильного образования, и это мне даже немного помогает абстрагироваться от всего и просто смотреть и чувствовать. Для меня танец – это язык любви. Я очень люблю танцевать: в юности я, несмотря ни на какую усталость, все равно ходила на дискотеки, — поделилась певица Вера Брежнева. — И, конечно, я за участников очень переживаю, мне тяжело принимать решение, особенно если оно отрицательное».

Вести шоу будет Алла Михеева, первый выпуск смотрите 16 февраля в 22:00 на Первом канале.