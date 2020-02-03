Неузнаваемая Вера Брежнева: редкие фото певицы, которые мы не ставили на обложки

Внешность Веры Брежневой – яркая. И в основном в своем Instagram артистка выкладывает идеальные фотографии. Но нашим корреспондентам удавалось заснять певицу со смешным, необычным выражением лица.

В день рождения бывшей солистки «ВИА Гра» мы решили показать фото, которые многие из вас, скорее всего, никогда б не увидели. Поехали!

«Песня года-2008». Видимо, кто-то Вере рассказал анекдот.

А здесь Вера Брежнева на Юрмальском международном конкурсе «Новая волна», 2006 год. Жарко, босая, ест мороженое, зато естественная и красивая.

На этом фото прекрасны все!

А как вам такая Вера Брежнева? На данном фото певица снимается в передаче «Южное Бутово», которая выходила с 2009 по 2010 годы на Первом канале. Ведущие шоу — Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин.

А здесь певица выступает в ночном клубе «Эрмитаж» в Казани. Интересное фото, согласитесь :)

Вообще, у Брежневой очень подвижная мимика, поэтому режиссеры и приглашают ее сниматься в кино. На этом снимке певица принимает участие в съемках программы «Большая разница». Смеется, так смеется.

Смелое платье надела Вера Брежнева на церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» 2013 года. Дерни за ниточку и все :)

А это из последнего. Вера Брежнева на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в 2019 году.

Напомним, Вера Брежнева счастлива в браке с известным продюсером Константином Меладзе. Общих детей у них пока нет, но в СМИ то и дело появляются «утки» на этот счет.

В прошлом году журналисты «разводили» знаменитостей. Писали, что Меладзе закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Но все это оказалось выдумками. Брежнева и Меладзе вместе провели новогодние каникулы и всем доказали, что у них все хорошо.

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет с днем рождения замечательную артистку Веру Брежневу! Мы желаем вам всего самого доброго и хорошего!