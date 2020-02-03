Звездные истории

Неузнаваемая Вера Брежнева: редкие фото певицы, которые мы не ставили на обложки

В понедельник, 3 февраля, Вера Брежнева отмечает день рождения! Поздравляем!

Неузнаваемая Вера Брежнева: редкие фото певицы, которые мы не ставили на обложки
Певица Вера Брежнева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Внешность Веры Брежневой – яркая. И в основном в своем Instagram артистка выкладывает идеальные фотографии. Но нашим корреспондентам удавалось заснять певицу со смешным, необычным выражением лица.

В день рождения бывшей солистки «ВИА Гра» мы решили показать фото, которые многие из вас, скорее всего, никогда б не увидели. Поехали!

«Песня года-2008». Видимо, кто-то Вере рассказал анекдот.

Вера Брежнева. Фото
Вера Брежнева. Фото: Архив ЭГ

А здесь Вера Брежнева на Юрмальском международном конкурсе «Новая волна», 2006 год. Жарко, босая, ест мороженое, зато естественная и красивая.

Вера Брежнева. Фото
Вера Брежнева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

На этом фото прекрасны все!

Участницы группы «Виа Гра». Фото
Участницы группы «ВИА Гра». Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

А как вам такая Вера Брежнева? На данном фото певица снимается в передаче «Южное Бутово», которая выходила с 2009 по 2010 годы на Первом канале. Ведущие шоу — Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин.

Вера Брежнева. Фото
Вера Брежнева. Фото: КП/Волосевич Марина

А здесь певица выступает в ночном клубе «Эрмитаж» в Казани. Интересное фото, согласитесь :)

Вера Брежнева в Казани. Фото
Вера Брежнева в Казани. Фото: КП/Александров Николай

Вообще, у Брежневой очень подвижная мимика, поэтому режиссеры и приглашают ее сниматься в кино. На этом снимке певица принимает участие в съемках программы «Большая разница». Смеется, так смеется.

Вера Брежнева на «Большой разнице». Фото
Вера Брежнева на «Большой разнице». Фото: КП/Фролов Михаил

Смелое платье надела Вера Брежнева на церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» 2013 года. Дерни за ниточку и все :)

Вера Брежнева на «Золотом граммофоне». Фото
Вера Брежнева на «Золотом граммофоне». Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

А это из последнего. Вера Брежнева на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в 2019 году.

Певица Вера Брежнева. Фото
Певица Вера Брежнева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Напомним, Вера Брежнева счастлива в браке с известным продюсером Константином Меладзе. Общих детей у них пока нет, но в СМИ то и дело появляются «утки» на этот счет.

В прошлом году журналисты «разводили» знаменитостей. Писали, что Меладзе закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Но все это оказалось выдумками. Брежнева и Меладзе вместе провели новогодние каникулы и всем доказали, что у них все хорошо.

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет с днем рождения замечательную артистку Веру Брежневу! Мы желаем вам всего самого доброго и хорошего!

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Неузнаваемая Вера Брежнева: редкие фото певицы, которые мы не ставили на обложки
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