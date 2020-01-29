Кудрявцева в студии «Секрет на миллион» выведала тайны 57-летней Елены Ханги

57-летняя Елена Ханга согласилась дать эксклюзивное интервью возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова. Знаменитость приняла участие в съемках нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Российская журналистка крайне редко общается с прессой, считая, что личные аспекты частной жизни не должны становиться достоянием общественности. В откровенной беседе с Лерой Кудрявцевой теле- и радиоведущая рассказала о сокровенным. Ко всему прочему, Ханга приняла волевое решение отправиться на историческую родину в Танзанию «по следам» своего отца.

Как выяснилось, Елена мечтала найти близких родственников для того, чтобы раз и навсегда разобраться во всех семейных проблемах, поставив все точки над «i» в этой затянувшейся истории. К слову, многие поклонники помнят Хангу в качестве ведущей таких рейтинговых ток-шоу, как «Про это» и «Принцип домино».

В студии программы Леры Кудрявцевой знаменитость намеревалась рассказать всю правду о том, кто лишил ее многомиллионного наследства, сколько у нее братьев и сестер. Кроме того, Елена собиралась рассекретить то, что случилось с ее родным отцом.

Смотрите программу «Секрет на миллион» на НТВ с участием Елены Ханги в субботу, 1 февраля, в 20:50 на телеканале НТВ.