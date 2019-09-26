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Ханга объяснила, почему дома не говорит о телевизионном прошлом

Телеведущая давно живет в Эстонии и признается, что старые проекты остались в прошлом — их не смотрела даже ее дочь.

Ханга объяснила, почему дома не говорит о телевизионном прошлом
Елена Ханга. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Елена Ханга уже несколько лет постоянно живет в Эстонии. Она рассказала журналистам о том, что ее многое связывает с этой страной. По ее словам, еще в детстве, когда она занималась теннисом, вместе с командой поехала в город Тарту. Впоследствии она ездила на сборы в Эстонию каждое лето и первым иностранным словом, которое выучила будущая звезда ТВ, было эстонское приветствие tere. 

Сейчас Ханга ведет передачу под названием «Своя правда» на эстонском телевидении. Она рассказала, что задача шоу — дать людям возможность высказаться на больные темы. 

Елена поведала журналистам о своей дочери Елизавете Анне. Сейчас 18-летняя девушка учится на психолога, но пока не знает, кем будет работать. Ханга подчеркнула, что не хотела бы, чтобы дочь шла по ее стопам. 

Елена Ханга
Елена Ханга. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Телеведущая отметила, что дочь не видела ни одну из ее старых передач — ни «Принцип  домино», ни «Про это». Елена заявила, что это часть ее жизни очень раздражает и Елизавету, и мужа самой ведущей. 

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Елена ХангаПрограмма "Про это"телеведущаятелевидениетелезвезда
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Ханга объяснила, почему дома не говорит о телевизионном прошлом
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