Ханга объяснила, почему дома не говорит о телевизионном прошлом

Телеведущая давно живет в Эстонии и признается, что старые проекты остались в прошлом — их не смотрела даже ее дочь.

Елена Ханга уже несколько лет постоянно живет в Эстонии. Она рассказала журналистам о том, что ее многое связывает с этой страной. По ее словам, еще в детстве, когда она занималась теннисом, вместе с командой поехала в город Тарту. Впоследствии она ездила на сборы в Эстонию каждое лето и первым иностранным словом, которое выучила будущая звезда ТВ, было эстонское приветствие tere.

Сейчас Ханга ведет передачу под названием «Своя правда» на эстонском телевидении. Она рассказала, что задача шоу — дать людям возможность высказаться на больные темы.

Елена поведала журналистам о своей дочери Елизавете Анне. Сейчас 18-летняя девушка учится на психолога, но пока не знает, кем будет работать. Ханга подчеркнула, что не хотела бы, чтобы дочь шла по ее стопам.

Телеведущая отметила, что дочь не видела ни одну из ее старых передач — ни «Принцип домино», ни «Про это». Елена заявила, что это часть ее жизни очень раздражает и Елизавету, и мужа самой ведущей.