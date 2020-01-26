НОВОСТИ

Балетная ножка: 48-летняя Кудрявцева запечатлела подросшую дочь от хоккеиста Макарова

Телеведущая не скрывает: с рождением Марии она стала больше времени уделять семье.

Балетная ножка: 48-летняя Кудрявцева запечатлела подросшую дочь от хоккеиста Макарова
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Старший сын Леры Кудрявцевой — Жан Ленюк — давно живет самостоятельно. Наследник телеведущей обзавелся собственной семьей. Невестка светской львицы подарила ей внука, сделав возлюбленную хоккеиста Игоря Макарова бабушкой. К слову, сама знаменитость не понаслышке знает, что такое бессонные ночи на фоне детского плача из-за прорезывающихся зубов. Об этом Кудрявцева рассказала в беседе с Сергеем Лазарев в программе «Секрет на миллион». В августе 2018 года телеведущая во второй раз стала мамой. Вместе с мужем-хоккеистом она воспитывает дочку Марию.

К слову, экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой обзавелся дочерью Анной. Как и старшего сына, пятилетнего Никиту, малышку вынашивала суррогатная мама.

В Stories супруга Игоря Макарова поделилась свежим кадром с подросшей Машей, а январе крохе исполнился год и пять месяцев. Телеведущая не скрывает, что с рождением дочери она потеряла всякий покой. Лера постоянно думает о малышке, несмотря на то, что за ней присматривает опытная няня.

Дочка Леры Кудрявцевой - Мария
Лера Кудрявцева признается, что с рождением дочери Маши она потеряла всякий покой (Фото: Instagram.com/leratv)

Малышка научилась выполнять зарядку вместе со звездной мамой, поднимая свою крохотную ножку по балетному, опираясь при этом ручками о стенку.

«Ножку, ножку подняла… вот молодец! Все танец готов!! Ласточка», — обратилась к дочке телеведущая.

Напомним, что на съемочной площадке программы «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой возлюбленная хоккеиста заявила, что никогда не смирится с предательством и разу же подаст на развод, если узнает о неверности мужа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЛера Кудрявцева
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Балетная ножка: 48-летняя Кудрявцева запечатлела подросшую дочь от хоккеиста Макарова
Интересно?
Поделись с друзьями: