Балетная ножка: 48-летняя Кудрявцева запечатлела подросшую дочь от хоккеиста Макарова

Телеведущая не скрывает: с рождением Марии она стала больше времени уделять семье.

Старший сын Леры Кудрявцевой — Жан Ленюк — давно живет самостоятельно. Наследник телеведущей обзавелся собственной семьей. Невестка светской львицы подарила ей внука, сделав возлюбленную хоккеиста Игоря Макарова бабушкой. К слову, сама знаменитость не понаслышке знает, что такое бессонные ночи на фоне детского плача из-за прорезывающихся зубов. Об этом Кудрявцева рассказала в беседе с Сергеем Лазарев в программе «Секрет на миллион». В августе 2018 года телеведущая во второй раз стала мамой. Вместе с мужем-хоккеистом она воспитывает дочку Марию.

К слову, экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой обзавелся дочерью Анной. Как и старшего сына, пятилетнего Никиту, малышку вынашивала суррогатная мама.

В Stories супруга Игоря Макарова поделилась свежим кадром с подросшей Машей, а январе крохе исполнился год и пять месяцев. Телеведущая не скрывает, что с рождением дочери она потеряла всякий покой. Лера постоянно думает о малышке, несмотря на то, что за ней присматривает опытная няня.

Малышка научилась выполнять зарядку вместе со звездной мамой, поднимая свою крохотную ножку по балетному, опираясь при этом ручками о стенку.

«Ножку, ножку подняла… вот молодец! Все танец готов!! Ласточка», — обратилась к дочке телеведущая.

Напомним, что на съемочной площадке программы «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой возлюбленная хоккеиста заявила, что никогда не смирится с предательством и разу же подаст на развод, если узнает о неверности мужа.