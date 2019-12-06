ТВ-проекты

Довел до истерики: Батрутдинов проверил будущих невест на готовность стать матерью

Одна из девушек не смогла сдержать эмоций во время нового испытания в «Плане Б» и расплакалась прямо перед камерой.

Довел до истерики: Батрутдинов проверил будущих невест на готовность стать матерью
Тимур Батрутдинов. Фото: пресс-служба ТНТ

Тимур Батрутдинов довел до истерики одну из кандидаток на его сердце в очередном выпуске шоу «План Б» на ТНТ. 41-летний завидный жених привез девушек в балийский детский католический приют. Подобным образом шоумен собирался проверить, кто из претенденток на его сердце любит малышей и в перспективе может стать хорошей матерью.

Участница шоу "План Б" в детском приюте. Фото: пресс-служба ТНТ
Участница шоу «План Б» в детском приюте. Фото: пресс-служба ТНТ

Сам Тимур неоднократно признавался: он готов стать отцом и главой семьи. В беседе с Ириной Шихман в передаче «А поговорить?» Батрутдинов отметил – для него важно выстроить полноценную семью, где его дети ни в чем не будут нуждаться, а между матерью и отцом будут царить любовь и взаимопонимание.

Испытание приютом оказалось не только одним из самых трогательных, но и достаточно сложных. Батрутдинов продемонстрировал будущим невестам умение находить с детьми общий язык, а в конце одарил воспитанников подарками. Мальчики и девочки тоже не остались в долгу и организовали произвольную концертную программу. Одна из девушек комика не смогла сдержать слез и расплакалась прямо перед объективом камер.

В это воскресенье, 8 декабря, в 20.30 на ТНТ мы увидим, как Тимур и Ольга Бузова вновь сделают свой выбор. С кем-то из героев жениху и невесте придется попрощаться. Решение с каждым разом становится все труднее.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

испытаниеОльга БузоваПлан БТимур БатрутдиновТНТ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Довел до истерики: Батрутдинов проверил будущих невест на готовность стать матерью
Интересно?
Поделись с друзьями: