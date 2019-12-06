Довел до истерики: Батрутдинов проверил будущих невест на готовность стать матерью

Одна из девушек не смогла сдержать эмоций во время нового испытания в «Плане Б» и расплакалась прямо перед камерой.

Тимур Батрутдинов довел до истерики одну из кандидаток на его сердце в очередном выпуске шоу «План Б» на ТНТ. 41-летний завидный жених привез девушек в балийский детский католический приют. Подобным образом шоумен собирался проверить, кто из претенденток на его сердце любит малышей и в перспективе может стать хорошей матерью.

Сам Тимур неоднократно признавался: он готов стать отцом и главой семьи. В беседе с Ириной Шихман в передаче «А поговорить?» Батрутдинов отметил – для него важно выстроить полноценную семью, где его дети ни в чем не будут нуждаться, а между матерью и отцом будут царить любовь и взаимопонимание.

Испытание приютом оказалось не только одним из самых трогательных, но и достаточно сложных. Батрутдинов продемонстрировал будущим невестам умение находить с детьми общий язык, а в конце одарил воспитанников подарками. Мальчики и девочки тоже не остались в долгу и организовали произвольную концертную программу. Одна из девушек комика не смогла сдержать слез и расплакалась прямо перед объективом камер.

В это воскресенье, 8 декабря, в 20.30 на ТНТ мы увидим, как Тимур и Ольга Бузова вновь сделают свой выбор. С кем-то из героев жениху и невесте придется попрощаться. Решение с каждым разом становится все труднее.