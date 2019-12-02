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«Я готов к семье, я хочу детей»: Батрутдинов поделился своей болью

Звезда уже давно мечтает о счастье, но почему-то все идет не по плану артиста.

«Я готов к семье, я хочу детей»: Батрутдинов поделился своей болью
Тимур Батрутдинов. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

В вечернем выпуске Youtube-шоу «А поговорить?» приглашенная звезда Тимур Батрутдинов рассказал о любви и о том, чего он хочет от жизни. Как оказалось, запросы телеведущего крайне просты и понятны каждому из нас:

«Я готов к семье, я хочу детей», — рассказал Тимур ведущей Ирине Шихман.

Когда в пример Батрутдинову поставили Сергея Лазарева и Филиппа Каркорова, он недовольно поморщился и отметил, что не хочет суррогатного материнства. Звезда хочет, чтобы его дети росли в полноценной семье любящих родителей.

Однако на вопрос об изменах Тимур ответил неожиданно. По его словам, женщинам не надо учиться прощать мужские измены, это мужчинам надо изменять так, чтобы женщина об этом не узнала. Хотя чуть позже он заметил, что в крепких отношениях ни мужчина, ни женщина не имеют права на измену.

Тимур также не умеет расставаться с девушками, по его словам, в определенный момент он просто исчезает, никаких разговоров о расставании у него нет.

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Ирина ШихманТимур БатрутдиновТимур Батрутдинов новостишоу "А поговорить?"
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«Я готов к семье, я хочу детей»: Батрутдинов поделился своей болью
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