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«На войне любви все способы хороши»: Батрутдинов раскрыл секреты шоу «План Б»

Телеведущий хочет найти свою половинку, но вряд ли это случится на шоу «План Б».

«На войне любви все способы хороши»: Батрутдинов раскрыл секреты шоу «План Б»
Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Павел Воля. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА/Архив "ЭГ"

Во время съемок Youtube-шоу «А поговорить?» телеведущий Тимур Батрутдинов признался, что после участия в шоу «Холостяк» он крайне скептически относится к идее поиска настоящей любви на телепроектах. Он признал, что передача была по сути мировой франшизой и с его стороны было бы глупо отказывать от участия в подобном проекте, а тем более ему было лестно внимание девушек, которые боролись за его чувства.

«На войне любви все способы хороши» — считает телезвезда.

По словам Тимура, он искренне надеется найти свою половинку, но почему-то ему это не удается. Многие девушки идут на подобные телепередачи не за любовью, а за личной славой, чтобы попасть в телевизор, а после воспользоваться известностью в личных целях.

По словам телеведущего, отправлять девушек домой на подобных шоу для него всегда было сложно. Например в «Холостяке» было 25 девушек и 24 раза Тимур, по его словам, чувствовал себя редкостным мерзавцем. Как заявляет ведущий, его карма исцарапана вдоль и поперек. На подобных шоу есть штатные психологи, потому что даже учитывая то, что девушки знают об отсутствии настоящей любви в передаче, они очень остро переживают, когда их выгоняют.

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Ирина ШихманТимур Батрутдиновшоу "А поговорить?"
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«На войне любви все способы хороши»: Батрутдинов раскрыл секреты шоу «План Б»
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