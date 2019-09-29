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Как создавалась программа «Кто хочет стать миллионером?» и причем тут Ургант

Популярной передаче исполняется 20 лет.

Как создавалась программа «Кто хочет стать миллионером?» и причем тут Ургант
Кадр из передачи "Кто хочет стать миллионером"

1 октября 1999 года в эфир НТВ вышел первый выпуск шоу «О, счастливчик!». Это была одна из 74 адаптаций британского проекта Who Wants to Be a Millionaire? («Кто хочет стать миллионером?»), который идет по всей планете — от британских морей до Японии. Вышло уже более 900 выпусков. «Телепрограмма» вспоминает самые яркие эпизоды телевикторины.

Вести шоу мог Ургант

Максим Галкин образца 2001 года (в кружке) - самый молодой ведущий этого формата в истории. Он работал в проекте до 2017 года. Фото
Максим Галкин образца 2001 года (в кружке) — самый молодой ведущий этого формата в истории. Он работал в проекте до 2017 года. Фото: Кадр из передачи

20 лет назад первый выпуск шоу провел Дмитрий Дибров, тогда уже звезда НТВ и ведущий ночной программы «Антропология». Пилот поначалу зарубили — слишком заумные вопросы редакторы программы придумывали для участников. А потом пошло как по маслу. Со временем трансформировалось название: сперва в «О, счастливчик! Хотите стать миллионером?», а затем в каноническое «Кто хочет стать миллионером?». Под этим названием программа с 2001 года начала выходить уже на Первом канале (НТВ задолжал несколько тысяч долларов производителям, и тогдашний канал ОРТ выкупил права).

Дмитрий Дибров открывал шоу в 1999 году и ведет его до сих пор. Фото
Дмитрий Дибров открывал шоу в 1999 году и ведет его до сих пор. Фото: Кадр из передачи

Ведущим назначили перспективного 25-летнего комика Максима Галкина — он стал самым молодым ведущим этой программы во всем мире. Талантливый пародист отличился, приняв участие в фильме к 55-летию Геннадия Хазанова, и руководство предпочло его Валдису Пельшу, Эммануилу Виторгану, Леониду Ярмольнику и другим кандидатам. В 2008 году Галкин ушел на «Россию 1», и Первый снова начал кастинг и даже устроил голосование за кандидатов. Победил Иван Ургант. Но назначили Диброва, поскольку Ургант вел уже четыре программы на тот момент.

Галкин и Дибров стали самыми популярными ведущими шоу, хотя в рамках разовых акций и спецпроектов в кресле ведущего побывали и Мария Киселева, и Леонид Якубович, и Светлана Сорокина, и Анна Шатилова.

Самые крупные выигрыши…

В США главный приз проекта — 1 млн долларов, в Англии — 1 млн фунтов стерлингов, в России — 3 млн рублей (с 2005 года, до этого был 1 млн).

Миллион у нас за всю историю проекта выигрывали всего два раза. Игорь Сазеев из Петербурга, которому повезло в 2001 году, потратил часть денег на поиски старшего сына, купил автомобиль «Рено», компьютер, слетал в романтическое путешествие с женой в Италию и Австрию. А Ирина и Юрий Чудиновских из Кирова, победившие в 2003-м, вложились в несколько фондов и банков, купили «Ниву» и отремонтировали квартиру. И Сазеев, и супруги Чудиновских в 2005 году получили право сыграть еще раз — много не выиграли, но зато отправили всю сумму на благотворительность.

С трехмиллионным призом повезло двум простым смертным и двум звездным парам. Светлана Ярославцева из Троицка (2006) купила дачу, а Тимур Будаев из Пятигорска (2010) — квартиру, плюс отправил родителей на отдых в Италию. Также до победного конца дошли Бари Алибасов с певцом Данко (2013) и Тимур Соловьев с Юлианной Карауловой (2017). Как распорядились призом звезды, неизвестно.

Системный администратор из Пятигорска Тимур Будаев, ответив на вопрос про химический элемент, выиграл три миллиона рублей в 2010 году. Спустя 9 лет он снова вернулся и сыграл. Фото: Кадр из передачи

…и проигрыши

В этом шоу иногда важно вовремя остановиться. Получается, конечно, не у всех. Так, в 2006 году Филипп Киркоров с Машей Распутиной срезались с вопросом на 800 000 рублей. Они не смогли ответить, кто в юном возрасте был избран жрецом Юпитера и не имел права садиться на коня (Юлий Цезарь), и унесли всего 100 тысяч. В 2011-м Иван Охлобыстин, заработав 800 000 рублей, замахнулся на полтора миллиона, но погорел на истории — актер не знал, на каком теплоходе Троцкий покинул Россию («Ильич»).

Казус Волочковой — Коклюшкина

Однажды звездные участники обидели целый город. Сатирик Виктор Коклюшкин и балерина Анастасия Волочкова, которым задали легкий вопрос на 50 000 рублей, не сумели назвать, какой из четырех обозначенных в ответах городов вымышленный (Старгород). Они сочли несуществующим Славгород (Алтайский край). На пару обрушился шквал критики от зрителей из этого сибирского города. Хотя Коклюшкин и Волочкова не сами додумались до такого ответа — это была помощь зала.

Скандал с Александром Друзем бросил тень сразу на все интеллект-шоу. Знаток до сих пор внятно не объяснился.Фото: Кадр из передачи

Скандал с Друзем

Пожалуй, первый за 20 лет случай, когда репутацию проекта инфицировала коррупция. Беда пришла откуда не ждали — редактор и составитель вопросов для шоу «Кто хочет стать миллионером?» (и по совместительству для «Что? Где? Когда?») Илья Бер в начале 2019 года спровоцировал магистра игры Александра Друзя, который должен был играть в паре вместе с другим знатоком Виктором Сидневым. Бер договорился, что сольет Друзю и вопросы, и ответы заранее, а деньги они потом разделят между собой. Александр согласился, разговор был записан. Так Бер хотел вывести знатока на чистую воду. В эфире вопросы были другими, Друзь удивился и расстроился, когда проиграл. После того как Бер публично обличил Друзя, знаток ушел в глубокую оборону и все опровергал. Но потом признался и извинился. В «Что? Где? Когда?» магистр пока что не играет, хотя из клуба его не исключили. А вот Бер вопросы для «Кто хочет стать миллионером?» больше не составляет. Недавно гендир Первого Константин Эрнст намекнул, что друзей в беде не бросает — если Друзь объяснится перед зрителями, то «вероятность его возвращения в игру очень высока».

 

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Александр ДрузьАнастасия ВолочковаДмитрий ДибровКто хочет стать миллионеромМаксим Галкин
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Как создавалась программа «Кто хочет стать миллионером?» и причем тут Ургант
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