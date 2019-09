Как создавалась программа «Кто хочет стать миллионером?» и причем тут Ургант

1 октября 1999 года в эфир НТВ вышел первый выпуск шоу «О, счастливчик!». Это была одна из 74 адаптаций британского проекта Who Wants to Be a Millionaire? («Кто хочет стать миллионером?»), который идет по всей планете — от британских морей до Японии. Вышло уже более 900 выпусков. «Телепрограмма» вспоминает самые яркие эпизоды телевикторины.

Вести шоу мог Ургант

20 лет назад первый выпуск шоу провел Дмитрий Дибров, тогда уже звезда НТВ и ведущий ночной программы «Антропология». Пилот поначалу зарубили — слишком заумные вопросы редакторы программы придумывали для участников. А потом пошло как по маслу. Со временем трансформировалось название: сперва в «О, счастливчик! Хотите стать миллионером?», а затем в каноническое «Кто хочет стать миллионером?». Под этим названием программа с 2001 года начала выходить уже на Первом канале (НТВ задолжал несколько тысяч долларов производителям, и тогдашний канал ОРТ выкупил права).

Ведущим назначили перспективного 25-летнего комика Максима Галкина — он стал самым молодым ведущим этой программы во всем мире. Талантливый пародист отличился, приняв участие в фильме к 55-летию Геннадия Хазанова, и руководство предпочло его Валдису Пельшу, Эммануилу Виторгану, Леониду Ярмольнику и другим кандидатам. В 2008 году Галкин ушел на «Россию 1», и Первый снова начал кастинг и даже устроил голосование за кандидатов. Победил Иван Ургант. Но назначили Диброва, поскольку Ургант вел уже четыре программы на тот момент.

Галкин и Дибров стали самыми популярными ведущими шоу, хотя в рамках разовых акций и спецпроектов в кресле ведущего побывали и Мария Киселева, и Леонид Якубович, и Светлана Сорокина, и Анна Шатилова.

Самые крупные выигрыши…

В США главный приз проекта — 1 млн долларов, в Англии — 1 млн фунтов стерлингов, в России — 3 млн рублей (с 2005 года, до этого был 1 млн).

Миллион у нас за всю историю проекта выигрывали всего два раза. Игорь Сазеев из Петербурга, которому повезло в 2001 году, потратил часть денег на поиски старшего сына, купил автомобиль «Рено», компьютер, слетал в романтическое путешествие с женой в Италию и Австрию. А Ирина и Юрий Чудиновских из Кирова, победившие в 2003-м, вложились в несколько фондов и банков, купили «Ниву» и отремонтировали квартиру. И Сазеев, и супруги Чудиновских в 2005 году получили право сыграть еще раз — много не выиграли, но зато отправили всю сумму на благотворительность.

С трехмиллионным призом повезло двум простым смертным и двум звездным парам. Светлана Ярославцева из Троицка (2006) купила дачу, а Тимур Будаев из Пятигорска (2010) — квартиру, плюс отправил родителей на отдых в Италию. Также до победного конца дошли Бари Алибасов с певцом Данко (2013) и Тимур Соловьев с Юлианной Карауловой (2017). Как распорядились призом звезды, неизвестно.

…и проигрыши

В этом шоу иногда важно вовремя остановиться. Получается, конечно, не у всех. Так, в 2006 году Филипп Киркоров с Машей Распутиной срезались с вопросом на 800 000 рублей. Они не смогли ответить, кто в юном возрасте был избран жрецом Юпитера и не имел права садиться на коня (Юлий Цезарь), и унесли всего 100 тысяч. В 2011-м Иван Охлобыстин, заработав 800 000 рублей, замахнулся на полтора миллиона, но погорел на истории — актер не знал, на каком теплоходе Троцкий покинул Россию («Ильич»).

Казус Волочковой — Коклюшкина

Однажды звездные участники обидели целый город. Сатирик Виктор Коклюшкин и балерина Анастасия Волочкова, которым задали легкий вопрос на 50 000 рублей, не сумели назвать, какой из четырех обозначенных в ответах городов вымышленный (Старгород). Они сочли несуществующим Славгород (Алтайский край). На пару обрушился шквал критики от зрителей из этого сибирского города. Хотя Коклюшкин и Волочкова не сами додумались до такого ответа — это была помощь зала.

Скандал с Друзем

Пожалуй, первый за 20 лет случай, когда репутацию проекта инфицировала коррупция. Беда пришла откуда не ждали — редактор и составитель вопросов для шоу «Кто хочет стать миллионером?» (и по совместительству для «Что? Где? Когда?») Илья Бер в начале 2019 года спровоцировал магистра игры Александра Друзя, который должен был играть в паре вместе с другим знатоком Виктором Сидневым. Бер договорился, что сольет Друзю и вопросы, и ответы заранее, а деньги они потом разделят между собой. Александр согласился, разговор был записан. Так Бер хотел вывести знатока на чистую воду. В эфире вопросы были другими, Друзь удивился и расстроился, когда проиграл. После того как Бер публично обличил Друзя, знаток ушел в глубокую оборону и все опровергал. Но потом признался и извинился. В «Что? Где? Когда?» магистр пока что не играет, хотя из клуба его не исключили. А вот Бер вопросы для «Кто хочет стать миллионером?» больше не составляет. Недавно гендир Первого Константин Эрнст намекнул, что друзей в беде не бросает — если Друзь объяснится перед зрителями, то «вероятность его возвращения в игру очень высока».