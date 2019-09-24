Галкин поблагодарил жителей Сочи за теплый прием на концерте

Юморист Максим Галкин поблагодарил жителей Сочи, которые пришли на его выступление. Как известно, телеведущий сейчас отправился в большой гастрольный тур. В ближайшие два месяца у него запланировано много выступлений. В основном он посетит большие российские мегаполисы. Хотя будет, к примеру, и концерт в столице Азербайджана – Баку.

Галкин поблагодарил всех, кто был в этот вечер в Сочи вместе с ним. Причем он отметил, что было не больше десяти градусов тепла, а стен в «Фестивальном», где и прошло выступление, было немного.

«Но вы согрели и себя, и меня теплом приёма. Это было здорово. Те, кто смотрит видео и не совсем понимает, чего все так радуются, приходите на один из ближайших моих концертов (афиша двумя постами ранее) и возрадуемся вместе. Люблю! Целую!» — заявил Максим Галкин.

Отметим, что и минувшим летом телеведущий не только отдыхал с женой и детьми в Дзинтари, но и выступал. Один из концертов прошел в Юрмале. Также были выступления в некоторых городах Литвы и Латвии.