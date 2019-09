Как 35-летний адвокат выиграл миллион евро в игре «Кто хочет стать миллионером?»

Как немец полжизни готовился в собственном подвале к телевизионной викторине, а затем поехал на шоу и победил.

Штро, где, когда

Поиграть в телешоу — заманчивая затея. И слава, и почет, и деньги, если повезет. Взять хотя бы шоу Who Wants to Be a Millionaire?, адаптированное в 120 странах мира. У нас проект выходит уже 20 лет на Первом и называется «Кто хочет стать миллионером?», причем всего четыре раза участникам удавалось взять главный приз (1 миллион, а впоследствии — 3 миллиона рублей). В Германии телевикторина называется Wer Wird Millioner, в ней тоже, как и у нас, иногда участвуют популярные люди — например, вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер или канцлер Ангела Меркель, — и там было 14 триумфаторов. Последним стал Ян Штро из Гамбурга.

35-летний адвокат забрал миллион евро на прошлой неделе, и это само по себе событие. Но гораздо интереснее метод, при помощи которого Яну удалось победить.

Штро — не рядовой участник, он фанат программы до мозга костей. В это трудно поверить, но начиная с 17 лет он не пропустил ни одного — только вдумайтесь! — ни одного выпуска шоу. Всего их было 1407. Буквально выросший на этой телевикторине молодой человек игнорировал дни рождения, семейные праздники и никогда не выходил из дома, если в эфире была любимая программа.

Он смотрел, запоминал, записывал и фиксировал самые сложные вопросы и ответы на них. Но и это еще не все! Чтобы максимально погрузиться в атмосферу шоу, Ян воссоздал студию Wer Wird Millioner в подвале своего дома, чтобы там тренироваться. Штро полностью скопировал интерьер студии, экраны и даже музыкальные и световые эффекты шоу — заставка, затемнение и прочие фирменные фишки. Все для того, чтобы максимально скрупулезно, с немецким усердием, подготовиться к участию в программе. Разумеется, заявки на участие он отправлял регулярно.

Новый костюм и отпуск в Австралии

Казалось бы, Ян должен был стать идеальным игроком. И прийти в студию Wer Wird Millionеr, как к себе домой. Но этого не случилось. Телеэфир, свет софитов и камеры пробивают любую стену. На первых четырех вопросах, обычно самых легких, Штро дико волновался, но после ответа на вопрос стоимостью 500 евро успокоился и взял в себя в руки. В конечном итоге именно полное моделирование игры в домашних условиях стало решающим фактором. Он не дрогнул.

— Я подумал про себя: «Все будет хорошо», — признался потом Штро. — Просто попытался представить, что это обычный вечер викторины в моем собственном доме.

Штро ответил на все вопросы, получил миллион евро и заявил, что умение доверять инстинктам и поддержка друзей ему помогли прежде всего.

Он, кстати, не намерен бросать адвокатскую практику, а денежный приз собирается потратить на новый костюм, отпуск в Австралии, благотворительность и реконструкцию подвала, который принес ему победу.