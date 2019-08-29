Вновь встречи и объятия: стартует новый сезон «Жди меня»

Уже этой осенью зрители увидят, как люди находят друг друга несмотря ни на что.

Программа «Жди меня» в этом году отмечает юбилей. Целых 20 лет популярная передача выходит в эфир российского телевидения. За это время миллионы зрителей прослезились, наблюдая за тем, как люди спустя годы находят своих близких. С 2017 года программа выходит на канале НТВ и уже этой осенью стартует новый сезон. Дружная съемочная команда вновь потрудится, чтобы соединить сердца и разорванные судьбы.

Как известно, ведущими «Жди меня» являются Александр Лазарев-младший и Татьяна Арнтгольц. На их глазах только с начала этого года удалось найти и вернуть в семьи около двух тысяч человек. Примечательно, что за всё время существования программы это число увеличилось в сто раз. Если называть точные цифры, 213 538 человек обняли своих близких. Съемочная команда побывала в самых отдаленных уголках планеты. Заявки присылают из разных стран и городов и порой волонтерам, корреспондентам и простым добровольцам приходилось искать людей только по фотографии или зная лишь имя и фамилию.

Кому-то удавалось спустя месяцы найти пропавшего родственника или друга, другие плакали, когда видели близкого человека спустя десятилетия. Сложнее всего в таких ситуациях просто ждать, поэтому команда трудится, чтобы помочь людям воссоединиться. Всего было обработано 3 078 022 заявок.

Отметим, что главное помнить: в жизни каждый может оступиться, но очень важно, чтобы в этот момент были близкие люди, которые помогут встать на ноги. Разлуки проходят испытанием временем, но ни один из героев не терял надежду. Увидеть, как это происходит, можно будет уже с 30 августа в 18:05 на НТВ.

А вы любите смотреть передачу «Жди меня»?