НОВОСТИ

Мать искала сына, а нашла дочь в передаче «Жди меня» на НТВ

В новом выпуске программы журналисты помогают искать давно пропавших родственников.

Мать искала сына, а нашла дочь в передаче «Жди меня» на НТВ
Кадр из передачи "Жди меня" на НТВ

Хадижат обратилась за помощью в передачу «Жди меня» на НТВ с просьбой найти сына Хабиба Хабибова. Вместе с пожилой женщиной Хабиба ищет Ася Фидарова – это её родной брат. Она сидит в зале и ждёт – сможет ли мать узнать её или нет.

«Жди меня» также поможет семье Внуковых: бизнесмен Вадим решил продать несколько квартир в Москве, но с тех пор, как уехал, на связь не выходил. Военный пенсионер Иван Прокопьевич просит программу найти сына. «Жди меня» проведёт собственное расследование и выяснит, что случилось с Вадимом Внуковым.

Третья гостья передачи спасала детей из детдома. После смерти брата Тамара Яковлевна решила забрать его троих детей к себе. Двух племянников она нашла и воспитала, а третью девочку не видела уже более 30 лет. Сможет ли программа «Жди меня» помочь найти пропавших родственников, можно увидеть 1 марта в 18:10 на НТВ, сообщает пресс-служба канала.

Вам может быть интересно:

Куда пропал певец Витас, и что он делает сейчас Пропавшую экс-участницу «Холостяка» Розу Герц нашли в наркологической клинике Екатерина Архарова спустя трое суток отыскала пропавшего мужа

Тэги:

отношения с родственникамипередача "Жди меня"пропавший ребеноктелеканал НТВ

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мать искала сына, а нашла дочь в передаче «Жди меня» на НТВ
Интересно?
Поделись с друзьями: