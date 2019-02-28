Мать искала сына, а нашла дочь в передаче «Жди меня» на НТВ

Хадижат обратилась за помощью в передачу «Жди меня» на НТВ с просьбой найти сына Хабиба Хабибова. Вместе с пожилой женщиной Хабиба ищет Ася Фидарова – это её родной брат. Она сидит в зале и ждёт – сможет ли мать узнать её или нет.

«Жди меня» также поможет семье Внуковых: бизнесмен Вадим решил продать несколько квартир в Москве, но с тех пор, как уехал, на связь не выходил. Военный пенсионер Иван Прокопьевич просит программу найти сына. «Жди меня» проведёт собственное расследование и выяснит, что случилось с Вадимом Внуковым.

больше по теме У бывшей супруги Башарова актрисы Екатерины Архаровой пропал муж Женщина попросила помощи у подписчиков.

Третья гостья передачи спасала детей из детдома. После смерти брата Тамара Яковлевна решила забрать его троих детей к себе. Двух племянников она нашла и воспитала, а третью девочку не видела уже более 30 лет. Сможет ли программа «Жди меня» помочь найти пропавших родственников, можно увидеть 1 марта в 18:10 на НТВ, сообщает пресс-служба канала.