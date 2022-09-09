Съемки сериала «Корона» приостановили после смерти Елизаветы II

Сериал Netflix «Корона», рассказывающий о жизни британской королевы Елизаветы II, приостановит производство шестого (он же последний) сезона после смерти правительницы.

Шестой сезон шоу должен будет рассказать о 2000-х годах английской монархии — после трагической смерти принцессы Дианы. Но, возможно, теперь в последние серии добавят упоминание смерти королевы в возрасте 96 лет.

Кстати, пятый сезон еще не вышел — его премьера запланирована на Netflix на ноябрь 2022 года. Елизавету II в нем сыграла актриса Имельда Стонтон. Он расскажет о событиях 1990-х годов до гибели леди Дианы.