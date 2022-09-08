Замки, марки и ювелирные украшения: наследство королевы Елизаветы II

Не стало британской королевы Елизаветы II. Об этом официально сообщила королевская семья. Она тихо ушла из жизни в любимом замке Балморал в возрасте 96 лет. Королева была символом Великобритании и любимицей ее жителей.

Теперь британский престол займет ее сын - 74-летний принц Чарльз. Какое же наследство оставила Елизавета II?

Замки британских монархов

Значительную часть наследства, конечно, составляют замки. Стоит сразу отметить, что Букингемский дворец считается собственностью монархии, но Елизавета II могла пользоваться им в любой момент по своему усмотрению. Естественно, сможет и принц Чарльз.

Также официальными резиденциями британских монархов считаются Виндзорский замок и Холирудский дворец, расположенный в Эдинбурге. Здесь королева назначала первого министра, а также проводила официальные приемы. В остальное время дворец могли посещать все желающие.