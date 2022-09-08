Замки, марки и ювелирные украшения: наследство королевы Елизаветы II

Не стало британской королевы Елизаветы II. Об этом официально сообщила королевская семья. Она тихо ушла из жизни в любимом замке Балморал в возрасте 96 лет. Королева была символом Великобритании и любимицей ее жителей.
Теперь британский престол займет ее сын - 74-летний принц Чарльз. Какое же наследство оставила Елизавета II?
Замки британских монархов
Значительную часть наследства, конечно, составляют замки. Стоит сразу отметить, что Букингемский дворец считается собственностью монархии, но Елизавета II могла пользоваться им в любой момент по своему усмотрению. Естественно, сможет и принц Чарльз.
Также официальными резиденциями британских монархов считаются Виндзорский замок и Холирудский дворец, расположенный в Эдинбурге. Здесь королева назначала первого министра, а также проводила официальные приемы. В остальное время дворец могли посещать все желающие.
Елизавета II. Фото: Global Look Press
А вот замок Балморал – частная резиденция британских королей, расположенная на Шотландском высокогорье, считалась одним из любимых мест Елизаветы II. Здесь она и провела свои последние часы.
У этого замка весьма занятная история. В XIV веке здесь находился охотничий домик короля Шотландии Роберта II, а в 1390 году на этом месте построили поместье, которое впоследствии стало называться «Бушмораль». В середине XIX века сюда приехала королева Виктория вместе со своим супругом - принцем Альбертом. И впоследствии, в 1852 году Альберт подарил супруге поместье. Но оно показалось семье слишком маленьким, и они начали возводить на этом месте замок, строительство которого было закончено спустя четыре года.
В 1936 году дворец перешел к Эдуарду VIII, однако он отрекся от престола, поскольку женился на американке Уоллис Симпсон, и тогда Балморал выкупил его брат Георг VI – отец Елизаветы II.
Еще один дворец, который достанется наследнику королевы, - это Сандрингемский дом. Он находится в Норфолке, рядом с королевским парком, и кстати, не закрыт для всех желающих.
Здесь Елизавета II обычно находилась во время годовщины смерти отца и во время празднования Рождества. Именно отсюда она и обращалась к британскому народу. Примерная стоимость Сандрингемского дворца составляет 65 миллионов долларов.
Ювелирные коллекции, произведения искусства и марки Елизаветы II
Английской королеве также принадлежала коллекция мебели, драгоценных диадем и камня под названием Куллинан II весом 317 карат.
Если продолжать ювелирную тему, то следует упомянуть и корону, изготовленную специально для коронации Георга VI в 1937 году. Ее украшают 2868 бриллиантов, а также 17 сапфиров, 11 изумрудов, 269 жемчужин.
Также британской королеве в наследство от отца досталась коллекция марок, примерная стоимость которой составляет 134 миллиона долларов. Одна такая марка может стоить более двух миллионов долларов.
Уникальная коллекция яиц Фаберже, дорогой фарфор, лошади – все это также принадлежало Елизавете II.
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Елизавета II. Фото: Global Look Press
Помимо этого, она вкладывала и в произведения искусства, а личные активы британской королевы составляют не менее 500 миллионов долларов.
Как и любому подданному Британии, королеве также выплачивалась зарплата. Она получала выплаты от правительства, а личные расходы Елизаветы также помогало оплачивать герцогство Ланкастер.
СМИ пишут, что по неофициальным подсчетам, состояние британской королевы составляет около 600 миллионов долларов. Но оно может быть и значительно больше…
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Принц Чарльз с внуком Луи. Фото: Global Look Press
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