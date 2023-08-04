Тимур Батрутдинов о съемках в сериале «Мендельсон»: «Про маньяков говорят, что они часто мимикрируют под хороших людей».

В Москве проходят съемки сериала «Мендельсон». Главный герой картины – любящий отец трех дочерей и бывший офицер ВДВ, которому как снег на голову сваливается свадебный салон, доставшийся ему в наследство от одного влиятельного генерала.

Правда, салон так и норовит прибрать к рукам один бывший стриптизер в компании своей ушлой любовницы. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках сериала, чтобы увидеть все своими глазами.

Владимир Сычев: «Хотелось бы, чтобы возле каждой из дочек был здравомыслящий человек с правильными ценностями»

На съемочной площадке толпятся женщины в красивых платьях и мужчины, облаченные в черные костюмы. А актрис Марину Федункив и Лизу Моряк вообще можно увидеть в свадебных белых платьях. Снимаются будни свадебного салона. В центре внимания – актер Владимир Сычев, играющий того самого ВДВ-шника Менделя.

Кстати, о ВДВ. По словам режиссера проекта Гарика Петросяна, одной из самых массовых в фильме стала сцена, когда герои отмечают день ВДВ с участием ста человек. Причем троих участников из этой группы пришлось искупать в фонтане - в лучших традициях этого народного праздника. Сцена снималась в парке «Сокольники».

Не обошлось и без экстремальных эпизодов. Так, в сериале «Мендельсон» Владимиру Сычеву приходилось прыгать с парашютом, правда, артистов страховали с помощью тросов. По словам актера, он совершал такой опасный прыжок и в реальной жизни.

«Когда детей не было, мы и в экстремальные путешествия ездили, и с тарзанки прыгали, и с парашютом, и в клетку с акулами заходили. А сейчас уже появилась ответственность», - рассказывает журналистам Владимир Сычев.

Так же, как и его персонаж, Владимир – отец дочерей. И, конечно, журналисты поинтересовались у него, похоже ли отношение артиста к собственным дочкам на его отношение к экранным. И каких возлюбленных он хотел бы видеть в будущем рядом со своими дочерьми – 13-летней Анной и 11-летней Марией.