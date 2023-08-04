Тимур Батрутдинов о съемках в сериале «Мендельсон»: «Про маньяков говорят, что они часто мимикрируют под хороших людей».

В Москве проходят съемки сериала «Мендельсон». Главный герой картины – любящий отец трех дочерей и бывший офицер ВДВ, которому как снег на голову сваливается свадебный салон, доставшийся ему в наследство от одного влиятельного генерала.
Правда, салон так и норовит прибрать к рукам один бывший стриптизер в компании своей ушлой любовницы. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках сериала, чтобы увидеть все своими глазами.
Владимир Сычев: «Хотелось бы, чтобы возле каждой из дочек был здравомыслящий человек с правильными ценностями»
На съемочной площадке толпятся женщины в красивых платьях и мужчины, облаченные в черные костюмы. А актрис Марину Федункив и Лизу Моряк вообще можно увидеть в свадебных белых платьях. Снимаются будни свадебного салона. В центре внимания – актер Владимир Сычев, играющий того самого ВДВ-шника Менделя.
Кстати, о ВДВ. По словам режиссера проекта Гарика Петросяна, одной из самых массовых в фильме стала сцена, когда герои отмечают день ВДВ с участием ста человек. Причем троих участников из этой группы пришлось искупать в фонтане - в лучших традициях этого народного праздника. Сцена снималась в парке «Сокольники».
Не обошлось и без экстремальных эпизодов. Так, в сериале «Мендельсон» Владимиру Сычеву приходилось прыгать с парашютом, правда, артистов страховали с помощью тросов. По словам актера, он совершал такой опасный прыжок и в реальной жизни.
«Когда детей не было, мы и в экстремальные путешествия ездили, и с тарзанки прыгали, и с парашютом, и в клетку с акулами заходили. А сейчас уже появилась ответственность», - рассказывает журналистам Владимир Сычев.
Так же, как и его персонаж, Владимир – отец дочерей. И, конечно, журналисты поинтересовались у него, похоже ли отношение артиста к собственным дочкам на его отношение к экранным. И каких возлюбленных он хотел бы видеть в будущем рядом со своими дочерьми – 13-летней Анной и 11-летней Марией.
Павел Комаров на съемках сериала «Мендельсон». Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
« «У меня они еще не в том возрасте, когда стоит задумываться о молодых людях. Но я думаю, какой же будет жесткий фейс-контроль, когда появятся ухажеры, - смеется Владимир Сычев.
- Главное – чтобы каждая из дочек была счастлива. Но хотелось бы, чтобы рядом был здравомыслящий рассудительный человек с правильными жизненными целями и моральными взглядами.
- Ваша дочь Аня снялась вместе с вами в фильме «Мальчишник». Продолжит ли она свою актерскую карьеру? – спросила у артиста Teleprogramma.pro
- Мы с Аней сейчас отснялись в одном фильме, который выйдет второго ноября. Речь идет о второй части проекта «Добро пожаловать в семью». Съемки шли в Минске. Что в прошлом фильме «Мальчишник» участие Ани не было моей инициативой, что сейчас.
Хотя наша мама говорит: «Все своих детей снимают, а когда, когда же наших?». А я отвечаю: «Лучше поздно начать, чем у детей не будет детства».
А вот Маша снялась в главной роли в спортивной драме «В потоке трех стихий». Даже у меня там небольшая роль. Кстати, это тоже не моя инициатива.
Режиссер увидела Машу, спросила меня : «Вы хотите сниматься?», я ответил, что хотим. Она сказала, что нужно пройти кастинг, и она никому ничего не скажет. Если Аня пройдет отбор, то пожалуйста, пусть снимается, только чтобы не было такого: снимите мою дочку.
А вот звезда сериала «Жуки» Павел Комаров сыграл диджея Антона, который очень любит свою девушку и пытается делать все, чтобы быть с ней вместе. Но ее отец, тот самый офицер Мендель, против этого союза.
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Кстати, узнать артиста в сериале «Мендельсон» практически невозможно - актер похудел на 37 килограммов. По словам Павла, он ничего не делал для этого специально, а просто старается следить за собой и не есть после шести вечера.
По сюжету сериала актеру приходилось не только заниматься музыкой, но и устраивать большие гонки.
«У нас был раритетный транспорт – большой мотоцикл. И на нем нужно было приноровиться кататься. Меня попросили попробовать, - отметил Павел Комаров. - Мы попробовали, и в итоге решили ехать сами, хотя и был вызван дублер».
Тимур Батрутдинов: «Почему бы не сделать злодея с добрым лицом, как у меня?»
Роль главного антагониста в сериале играет комик, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. По словам режиссера Гарика Петросяна, обычно Тимур воплощает образы положительных персонажей, но во время встречи с ним он задал комику вопрос: «Вы всегда играете добрых людей. А готовы побыть плохим?».
На что Батрутдинов ответил, что хочет выйти из зоны комфорта и попробовать сыграть что-то другое.
«Я тот самый парень, который все портит и мешает герою дойти до своих хороших целей. Но, как водится, у него ничего не получится, как бы этот персонаж ни старался. Однако мне нравится этот подход.
А вообще, я абсолютно положительный персонаж сериала под названием «Жизнь». Хотя про маньяков говорят, что они часто мимикрируют под хороших людей. И почему бы не сделать злодея с добрым лицом, как у меня?», - поясняет Тимур Батрутдинов.
По словам Тимура, его персонаж – охранник, а также бывший стриптизер. Однажды в стриптиз-баре он знакомится с женщиной по имени Раиса, которую играет Ольга Тумайкина, после чего впоследствии становится ее любовником. Герой Тимура – альфонс и только использует Раису, чтобы через нее отжать свадебный салон и сделать в этом помещении стриптиз-клуб.
На вопрос журналистов, покажет ли артист свои хореографические навыки, Тимур ответил, что любая сцена с ним уже превращается в стриптиз.
Понятно, что обаяние Тимура перекрывает собой все злодейства его персонажа. А ведь его герой - действительно редкий гаденыш: угрожает убийством женщине и детям, бьет прикладом ружья главную героиню. Меж тем сам Тимур показывает представителям СМИ забинтованное место на руке - шрамы ведь украшают мужчину.
«Я как Том Круз, как Джеки Чан, как Гарри Ллойд, как Бастер Китон выполняю трюки сам и страдаю тоже сам. Шучу, если бы мы снимались где-то в Голливуде, засудил бы всех. Но здесь это всего лишь небольшая производственная травма».
По словам Тимура, в ходе съемок герой Владимира Сычева избивал его, окунал головой в торт и всячески подчеркивал отрицательность его персонажа. Но Батрутдинов не жалеет ни о каком полученном опыте...
«Я в этом сериале буквально запрыгнул в уходящий поезд. У меня нередко так случается в жизни. Я запрыгиваю в уходящие поезда. И это не аллегория и не фигура речи. Поезд трогается, а я запрыгиваю», - признался Батрутдинов.
Виктор Бычков: «На съемках «Мендельсона» приходилось выцарапывать любовь»
На съемочной площадке журналистам повезло пообщаться и с актером Виктором Бычковым. Поколение постарше помнит его по фильму «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина, а те, кто помладше – по сериалу «Жуки», где Бычков играет священника.
В сериале «Мендельсон» Виктор Бычков воплощает образ бывшего военного, человека, чья личная жизнь складывается из рук вон плохо. Однако мужчина не сдается и упорно ищет маму для своих дочек.
«И он не просто ее ищет, а хочет полюбить, как и мы все. Но вроде бы ему это и удается, никого не убивает», - смеется Виктор.
- А вообще, любовь мне не дают играть. Я ее буквально выцарапываю. Однажды я начал спрашивать режиссера, могу ли я играть то или это, и мне отвечают: «Можешь». «А могу ли я играть интимные сцены?», - спросил я.
И мне также ответили: «Да». Я спросил: «А почему?», а мне сказали: «Ты все это разрушишь!». А вообще, я острохарактерный актер. Поэтому какая уж любовь…
Виктор Бычков на съемках сериала «Мендельсон». Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
- А бывало ли такое, чтобы военные или представители других сыгранных вами профессий подходили к вам и выражали свое восхищение или же наоборот? - поинтересовалась у артиста Teleprogramma.pro
- Священники - за роль в сериале «Жуки». Мне неоднократно говорили: «Мы хотим познакомить тебя с батюшкой». Я думал, что священники будут меня критиковать за эту работу, но все подходили и говорили про моего героя: «Замечательный батюшка». Когда актер играет кого-то конкретного – военного или батюшку – это неинтересно.
Он его оконкречивает, то есть это значит, что я знал такого человека. А когда я играю мое представление о личности, то это совершенно другие вещи. Я беру это из воздуха, а конкретно я показал какую-то личность.
Когда Алексей Булдаков сыграл у Рогожкина в «Особенностях национальной охоты», к нему все подходили и говорили: «Алексей Иванович, я знаю этого человека. Я сам такой».
Но как только он воплотил образ генерала Иволгина в фильме «Операция «С Новым годом», то все отметили: «Это Александр Лебедь». И после этого он стал менее генералом, а был более генералом.
- Кстати, пристают ли к вам до сих пор с просьбами поехать на рыбалку, сходить в баню после роли Кузьмича в «Особенностях национальной охоты»? Наверняка, раньше они сыпались, как из рога изобилия…
- Конечно. И сейчас пристают. Я живу с этим уже больше 25 лет. Через три месяца, после того, как вышел фильм, я попал в больницу и умирал. У меня открылась язва, потому что каждый хотел до меня дотронуться, и все подходили с просьбами выпить. И ведь я никому не отказывал и делился счастьем и поэтому и попал в реанимацию.
А потом, когда вообще не было денег, Кузьмич меня кормил. Я год встречал людей в Карелии, которые приезжали туда по три-четыре раза. Это был год кино.
Тогда вообще не было работы, а мне же нужно кормить детей, жену. И помню, один мальчик попросил у меня автограф на книге «Ежик в тумане». Я говорю, что я не автор. Но он все равно попросил подписать ее.
А потом в Интернете женщина рассказывает, что сын приходит из школы, достает эту книгу, смотрит на нее и однажды говорит: «Мама, я знаю, кем я хочу быть в этой жизни». «И кем же?» - интересуется женщина. «Кузьмичом». Не Лениным, не Сталиным, а Кузьмичом. Вообще, эпоха началась Ильичом, а закончилась Кузьмичом, но это шутка.
Всякие бывают случаи. Однажды ночью на радио позвонила девушка, которая призналась, что будет кончать жизнь самоубийством. И я сорок пять минут разговаривал с ней в прямом эфире. А что мне было делать?
Если я остановлюсь, она повесится. И вот все это время я с ней говорил, хотя я не психолог. И в конце она сказала: «Ладно, буду жить пока». Это ведь тоже подтверждение нужности твоей профессии.
Планируется, что сериал «Мендельсон» выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER, а позже на телеканале ТНТ уже осенью следующего года!