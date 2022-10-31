«Этот мэр — такой хитрый мэр!»: Владимир Сычев — о том, как снимали новый сезон комедийного сериала «Корни»

На канале СТС 30 октября выходит второй сезон сериала «Корни». Роль главного антагониста — мэра провинциального Залещинска — исполнил Владимир Сычев. Предвыборные страсти переплетаются в сериале с личными переживаниями, а увидеть, как будут развиваться события во втором сезоне, зрители смогут уже совсем скоро.

Тeleprogramma.pro узнала у Владимира Сычева, каково это — играть хитрого мэра-манипулятора, и что актер ценит в женщинах и в друзьях.

— Вы писали в соцсетях, что в новых сериях «Корней» ваш герой, мэр Залещинска, нравится вам еще больше. Почему?

— В этом сезоне он ярче проявляет себя. Он и так персонаж очень яркий. И в первом сезоне мы его как раз и заявили таким неординарным человеком. Но теперь у него новые способности, что, конечно же, дополняет и обогащает образ.

Я с большим удовольствием играл этого персонажа. (Улыбается.) Здесь и актерски есть что делать, и импровизации много, в общем, всего хватало.

