«Этот мэр — такой хитрый мэр!»: Владимир Сычев — о том, как снимали новый сезон комедийного сериала «Корни»

На канале СТС 30 октября выходит второй сезон сериала «Корни». Роль главного антагониста — мэра провинциального Залещинска — исполнил Владимир Сычев. Предвыборные страсти переплетаются в сериале с личными переживаниями, а увидеть, как будут развиваться события во втором сезоне, зрители смогут уже совсем скоро.
Тeleprogramma.pro узнала у Владимира Сычева, каково это — играть хитрого мэра-манипулятора, и что актер ценит в женщинах и в друзьях.
— Вы писали в соцсетях, что в новых сериях «Корней» ваш герой, мэр Залещинска, нравится вам еще больше. Почему?
— В этом сезоне он ярче проявляет себя. Он и так персонаж очень яркий. И в первом сезоне мы его как раз и заявили таким неординарным человеком. Но теперь у него новые способности, что, конечно же, дополняет и обогащает образ.
Я с большим удовольствием играл этого персонажа. (Улыбается.) Здесь и актерски есть что делать, и импровизации много, в общем, всего хватало.
Фото: кадр из сериала «Корни»
— Какая сцена вспоминается вам чаще других?
— Когда мы играли в хоккей. Я давно на коньках не стоял. Но вот в Ярославле мы все вместе в двадцатиградусный мороз покатались и поиграли в хоккей целую смену. Это было занимательно!
— Ваш герой продолжает использовать людей для достижения своих целей?
— А как он может не продолжать, если он такой человек? Мало того, что он всех использует, так у него еще и способности открываются, которые мы не видели до этого. Этот мэр — такой хитрый мэр! (Смеется.)
— Насколько вам самому легко распознать таких эгоистов-манипуляторов? Сразу ли вы понимаете, какой перед вами человек?
— Попадаются люди разные, такие персонажи тоже. Мы хоть и утрируем, приукрашиваем по-киношному, но, конечно, в жизни бывают и такие, как мой герой. В чем и ужас. Ведь порой такие люди, как мой мэр, занимают важные руководящие должности, поэтому становится страшновато.
Фото: кадр из сериала «Корни»
— Кто точно не станет вашим другом, мы определились. А какими качествами должен обладать ваш товарищ?
— Я ценю человечность, честность, верность, справедливость как в друге, так и в женщине. Мои друзья из разных сфер. Это и бизнесмены, и актеры, и режиссеры, и друзья детства, и институтские, и дворовые.
Есть много товарищей-спортсменов, потому что я поклонник бокса и единоборств. Я их постоянно поддерживаю, на соревнования к ним летаю, так что нас спорт связывает.
Есть, кстати, друзья, с которыми мы вместе летаем на Афон. А есть те, с кем мы семьями давно дружим. В общем, разные люди в моей жизни присутствуют. (Улыбается.)
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— О вас коллеги отзываются как о хорошем и порядочном человеке. А вы о ком можете сказать то же самое?
— Чаще работаю с Димой Нагиевым, поэтому расскажу про него. Мне кажется, он ближе всех. Это и не один сезон «Физрука», и съемки в рекламе, и полные метры. С ним очень комфортно, он талантливый.
Может где-то дать особенное настроение, где-то подсказать. Я порой обращаюсь к нему по разным вопросам, связанным с профессией, вплоть до того, как лучше себя повести в какой-то ситуации. Хотя есть коллеги, которых я давно знаю и люблю, но за советом — только к Диме!
Не пропустите новые серии «Корней» — премьера состоится 31 октября в 19:00 на канале СТС!