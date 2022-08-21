Владимир Сычев: «Хотел попасть в известное телешоу - сказали, что я недостаточно медийный»

Прославившийся в детском возрасте в «Ералаше», а в середине минувшего десятилетия выстреливший в «Физруке» Сычев сейчас явно переживает вторую юность. Актер невероятно востребован, без остановки играет в кино и сериалах, на съемках одного проекта начиная готовиться к другому.
Недавно на онлайн-платформе PREMIER стартовал сериал «Бедный олигарх», где Сычев играет богача с замороженными банковскими счетами, - вскоре этот проект выйдет в эфире ТНТ. А еще на том же телеканале скоро начнется очередной сезон снимавшегося в ЮАР экстремального шоу «Звезды в Африке», в котором мы актера также увидим.
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«Главное, чтобы денег хватало»
- Владимир, как вы относитесь к олигархам? Это связанные с криминалом кровопийцы или умные люди, заработавшие миллиарды честным трудом?
- Все люди разные. И олигархи разные. И деньги они по-разному зарабатывают. Кто-то криминалом, кто-то финансовыми махинациями, а у кого-то мозг хорошо работает на коммерческие вещи. Заработали - хорошо. Кто-то и благотворительностью занимается. А кто-то… В общем, я спокойно ко всем олигархам отношусь. Понятно, что есть и отрицательные примеры, и положительные.
- Какое лично у вас отношение к деньгам? Это то, что дает свободу или, наоборот, забирает ее, подавляя волю и поглощая личность человека?
- Конечно, определенную свободу они дают. Другой вопрос, какое количество этих денег. Понятно, что можно к любому положению привыкнуть: и когда нет денег, выживают. Деньги нужны, чтобы нормально существовать и не отказывать себе в каких-то моментах. Мне не нужно каких-то немыслимых гонораров и заоблачных счетов: нужно, чтобы просто всегда на все хватало - на образование детям, на отдых, на еду. Чтобы не было никаких ограничений.
У меня было такое, что денег было много. А было и безденежье. Так что я прошел через все. Конечно, когда денег нет даже на еду, в любом случае это давит. Поэтому хорошо, что у меня есть работа, которую я очень люблю. Благодаря ей я могу содержать семью и помогать родителям, помогать каким-то другим людям, которые в этом нуждаются. Когда я считаю, что нужно помочь, я это делаю.
- Можете вспомнить самый трудный период в жизни, когда денег категорически не хватало?
- Было много разных моментов. Было такое, что все было очень хорошо финансово, и я ни в чем себе не отказывал в довольно молодом возрасте. Дорогие машины, дорогие вещи. А потом произошел момент, когда жить было не на что. И вопрос был не в том, на что я был готов. А в том, что надо было переживать те моменты, прожить их и при этом остаться человеком - верить в себя, верить в то, что ты в любом случае, пока жив и здоров, обязательно сможешь добиться всего, если есть вера и желание. И голова на плечах.
Артист с женой Алесей, дочками Аней и Машей (справа). Фото: личный архив
Река Сычевка
- Расскажите про «Звезд в Африке» - насколько неподдельные эмоции там испытывали?
- Это было незабываемо, я получил колоссальное удовольствие. Это действительно неподдельные эмоции. В тех обстоятельствах, где мы находились, это какое-то погружение в юность, в школьные годы, когда были пионерские и спортивные лагеря, я их очень любил, особенно всевозможные конкурсы и какие-то веселые старты, зарницы... Это напоминало что-то подобное, но для взрослых.
Учитывая серьезные ограничения в пище, идет определенная переоценка ценностей - и в этом есть некая параллель с моим образом в «Бедном олигархе». Когда у человека есть все в неограниченных количествах, а потом он лишается всего, тоже происходит определенная переоценка ценностей. Здесь она на другом уровне, но ты тоже понимаешь, что ты в любой момент можешь сдаться, проиграть, при этом двигаешься вперед, проверяя себя и свой дух, возможности физические и духовные. Я вам скажу, это было очень круто.
- Почему вы вернулись в новый сезон проекта? Уже ведь проживали все это...
- Вернулся как раз потому, что первого раза мне не хватило, я не успел ни себя проверить, ни раскрыть внутренние возможности. И до конца не прочувствовал всего, что прочувствовал, когда вернулся. Очень рад этому. В первый раз пришел и сразу вылетел - я так не привык. Я привык побеждать. Спасибо, что дали возможность вернуться.
- Вспомните самые экстремальные моменты шоу...
- Все, что было связано с экстримом, это же все мое! Я от этого всего кайфовал. Когда ты что-то преодолеваешь и возвращаешься с победой - это определенный шаг, ступень, опыт. Что мне больше всего не нравилось, так это есть всякие гадости (поедание ползучих гадов входило в список испытаний, которые вынуждены были проходить участники. - Ред.).
Я вообще брезгливый человек - в этом я себя, скажем так, смог побороть. Что-то мне удавалось съесть, жуков и тараканов, а что-то было такое премерзкое, что я просто не смог. Хотя пытался! Когда ел живую гусеницу, а она чем-то непонятным брызгала мне в рот, это было самое неприятное! А вообще я бы еще раз в подобное шоу вернулся, еще раз бы кайфанул.
- Коммуникация с незнакомыми людьми и разделение личного пространства с ними дается вам легко?
- Все зависит от людей. В любом случае ты понимаешь, что это правила игры. С ними нужно смириться. С кем мне было комфортно, с тем я общался больше, с кем не очень приятно - меньше. Это жизнь. Просто на шоу мы находились в замкнутом пространстве, но на съемочной площадке тоже обычно не всем нравишься, всем мил не будешь. Я в принципе довольно-таки легко нахожу общий язык с разными людьми, и мне было очень комфортно.
- Возникало ли у вас ощущение, что вы иногда говорите на разных языках с другими участниками?
- Не так часто, но было. Люди же все разные, у всех разное мировоззрение, моменты принятия того или иного. Конечно, попадались люди, с которыми было не то чтобы неприятно…Просто шоу есть шоу, но, помимо правил, есть же внутренние общечеловеческие моральные нормы. Понятия людские. Какое бы шоу ни было, должны быть порядочность и приличия. Когда человек начинает юлить и хитрить, чтобы и вашим, и нашим, выстраивать стратегии левые, конечно, это раздражает. Старался выяснять это в поединках.
- Насколько вы неприхотливы в плане питания? Что ели в Африке и без чего прожить не можете?
- Я очень привередлив в питании. Люблю все домашнее. Мы покупаем все на рынках и у людей, которые занимаются хозяйством. Овощи, фрукты, молочная продукция, яйца и мясо - все берем у фермеров. В рестораны хожу только в те, в которых знаю, чем кормят. Я люблю вкусно поесть, люблю разнообразно поесть, поэтому шоу стало для меня испытанием.
Хотя на самом деле я и посты соблюдаю. И были моменты, когда я понимал, что можно прожить с минимальным количеством еды. Здесь тоже все от головы. Если я еду на шоу и понимаю, какие там правила, то в каких-то моментах отключаю мозг. Понятно, что да, хочется, все разговоры сводились к еде. Вроде договорились, что не будем об этом говорить, но через минуту кто-нибудь все равно начинает говорить о том, что бы он сейчас поел.
- Как же адаптировались?
- Я довольно быстро привык к тому, что нужно довольствоваться тем, что есть. Кушать хотелось все время, но тем не менее в обморок голодный никто не падал. В изобилии были полба и чечевица, и мозг где-то даже обманывал: когда сидишь и ешь чечевичный суп с чечевичными лепешками, в которые девчонки добавляли цедру цитрусовую, то возникает ощущение, что ешь гороховый суп с картофельными драниками и сырниками. Похудел после шоу на семь килограммов, что на самом деле, считаю, неплохо. Пока очень легко себя ощущаю.
- Как распоряжались свободным временем?
- Каждое утро я начинал с зарядки и нырял в холодную горную речку, которая у нас там была. Ее даже ребята потом прозвали Сычевка, потому что я делал это каждый день, ни дня не пропустил. Книги читал, сценарии, потому что после возвращения из Африки у меня сразу два проекта параллельно начались. Были и турник, и брусья, мы там даже проводили турниры, в «лесенку» (поочередные подтягивания на турнике с увеличением числа повторений. - Ред.) играли с ребятами. Приятное с полезным совмещали.
«Драться уже надоело»
Продюсеры, считавшие Сычева «немедийным», после выхода «Физрука» кусали локти: актер (в кадре с Дмитрием Нагиевым и Даниилом Вахрушевым) сыграл одну из главных ролей и стал мегапопулярным. Фото: кадр из фильма
- Интересует ли вас столь популярный ныне жанр поп-ММА, когда артисты (и не только) идут биться в формате боев без правил за солидный гонорар?
- Мне звонили, кстати, оттуда, спрашивали, нет ли желания поучаствовать. Когда в свое время было шоу «Король ринга», я был в хорошей физической форме и активно тренировался, хотел поучаствовать, выходил на продюсеров и организаторов, на что мне ответили, что на тот момент я был недостаточно медийным. Прошло много времени, я не скажу, что сейчас я в плохой форме, но на данный момент мне просто это неинтересно.
- То есть отказались исключительно из-за отсутствия интереса?
- Я сказал, что из-за плотного рабочего графика нет времени. Да и все зависит от гонорара. Я думаю, что тот гонорар, который я хочу за это получить, они мне не готовы предложить. А просто размениваться в моем возрасте и положении… Я столько в своей жизни дрался - вы даже себе представить не можете. Причем вне ринга, вне татами, а просто по жизни. И даже забавы у нас такие были: в средней школе мы ходили каждый день драться. Сначала во дворе, потом двор на двор, квартал на квартал, потом район на район... И это длилось не один месяц и не один год. Как-то мне это уже надоело.
- Как вы проводите это лето? Планируете ли отпуск?
- С удовольствием бы уехал в отпуск, но провожу лето в работе, практически без выходных. Параллельно у меня идут два проекта, и как только закончится один, сразу добавится другой. Поэтому все очень плотно. Из того, что удалось урвать, - планируем на осенние каникулы с детьми на недельку уехать. Это вот в октябре ближайший отпуск, а так - работа-работа.
- Если проводите отдых с женой и дочерьми (у актера их две, старшая Анна и младшая Мария), то где и как?
- Конечно, когда есть возможность, то всегда провожу отпуск с женой и дочками. Чаще всего где-нибудь на море.
- Куда бы вам хотелось отвезти семью, но никак не получается?
- Сейчас дети чуть-чуть постарше станут, поедем к красотам нашей страны. В том году был с женой без детишек в Карелии, наметили посетить Алтай, Байкал, Камчатку. По возможности будем реализовывать планы. Хочу показать детям красоты России, у нас есть много замечательных и удивительных мест силы, уникальных по красоте природы. Думаю, что вторая поездка в Карелию будет уже с детьми. А сейчас в ближайших планах Алтай.
- «Бедный олигарх»
- С 22 августа/20.00