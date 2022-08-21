Владимир Сычев: «Хотел попасть в известное телешоу - сказали, что я недостаточно медийный»

Река Сычевка

- Расскажите про «Звезд в Африке» - насколько неподдельные эмоции там испытывали?

- Это было незабываемо, я получил колоссальное удовольствие. Это действительно неподдельные эмоции. В тех обстоятельствах, где мы находились, это какое-то погружение в юность, в школьные годы, когда были пионерские и спортивные лагеря, я их очень любил, особенно всевозможные конкурсы и какие-то веселые старты, зарницы... Это напоминало что-то подобное, но для взрослых.

Учитывая серьезные ограничения в пище, идет определенная переоценка ценностей - и в этом есть некая параллель с моим образом в «Бедном олигархе». Когда у человека есть все в неограниченных количествах, а потом он лишается всего, тоже происходит определенная переоценка ценностей. Здесь она на другом уровне, но ты тоже понимаешь, что ты в любой момент можешь сдаться, проиграть, при этом двигаешься вперед, проверяя себя и свой дух, возможности физические и духовные. Я вам скажу, это было очень круто.

- Почему вы вернулись в новый сезон проекта? Уже ведь проживали все это...

- Вернулся как раз потому, что первого раза мне не хватило, я не успел ни себя проверить, ни раскрыть внутренние возможности. И до конца не прочувствовал всего, что прочувствовал, когда вернулся. Очень рад этому. В первый раз пришел и сразу вылетел - я так не привык. Я привык побеждать. Спасибо, что дали возможность вернуться.

- Вспомните самые экстремальные моменты шоу...

- Все, что было связано с экстримом, это же все мое! Я от этого всего кайфовал. Когда ты что-то преодолеваешь и возвращаешься с победой - это определенный шаг, ступень, опыт. Что мне больше всего не нравилось, так это есть всякие гадости (поедание ползучих гадов входило в список испытаний, которые вынуждены были проходить участники. - Ред.).

Я вообще брезгливый человек - в этом я себя, скажем так, смог побороть. Что-то мне удавалось съесть, жуков и тараканов, а что-то было такое премерзкое, что я просто не смог. Хотя пытался! Когда ел живую гусеницу, а она чем-то непонятным брызгала мне в рот, это было самое неприятное! А вообще я бы еще раз в подобное шоу вернулся, еще раз бы кайфанул.

- Коммуникация с незнакомыми людьми и разделение личного пространства с ними дается вам легко?

- Все зависит от людей. В любом случае ты понимаешь, что это правила игры. С ними нужно смириться. С кем мне было комфортно, с тем я общался больше, с кем не очень приятно - меньше. Это жизнь. Просто на шоу мы находились в замкнутом пространстве, но на съемочной площадке тоже обычно не всем нравишься, всем мил не будешь. Я в принципе довольно-таки легко нахожу общий язык с разными людьми, и мне было очень комфортно.

- Возникало ли у вас ощущение, что вы иногда говорите на разных языках с другими участниками?

- Не так часто, но было. Люди же все разные, у всех разное мировоззрение, моменты принятия того или иного. Конечно, попадались люди, с которыми было не то чтобы неприятно…Просто шоу есть шоу, но, помимо правил, есть же внутренние общечеловеческие моральные нормы. Понятия людские. Какое бы шоу ни было, должны быть порядочность и приличия. Когда человек начинает юлить и хитрить, чтобы и вашим, и нашим, выстраивать стратегии левые, конечно, это раздражает. Старался выяснять это в поединках.

- Насколько вы неприхотливы в плане питания? Что ели в Африке и без чего прожить не можете?

- Я очень привередлив в питании. Люблю все домашнее. Мы покупаем все на рынках и у людей, которые занимаются хозяйством. Овощи, фрукты, молочная продукция, яйца и мясо - все берем у фермеров. В рестораны хожу только в те, в которых знаю, чем кормят. Я люблю вкусно поесть, люблю разнообразно поесть, поэтому шоу стало для меня испытанием.

Хотя на самом деле я и посты соблюдаю. И были моменты, когда я понимал, что можно прожить с минимальным количеством еды. Здесь тоже все от головы. Если я еду на шоу и понимаю, какие там правила, то в каких-то моментах отключаю мозг. Понятно, что да, хочется, все разговоры сводились к еде. Вроде договорились, что не будем об этом говорить, но через минуту кто-нибудь все равно начинает говорить о том, что бы он сейчас поел.

- Как же адаптировались?

- Я довольно быстро привык к тому, что нужно довольствоваться тем, что есть. Кушать хотелось все время, но тем не менее в обморок голодный никто не падал. В изобилии были полба и чечевица, и мозг где-то даже обманывал: когда сидишь и ешь чечевичный суп с чечевичными лепешками, в которые девчонки добавляли цедру цитрусовую, то возникает ощущение, что ешь гороховый суп с картофельными драниками и сырниками. Похудел после шоу на семь килограммов, что на самом деле, считаю, неплохо. Пока очень легко себя ощущаю.

- Как распоряжались свободным временем?

- Каждое утро я начинал с зарядки и нырял в холодную горную речку, которая у нас там была. Ее даже ребята потом прозвали Сычевка, потому что я делал это каждый день, ни дня не пропустил. Книги читал, сценарии, потому что после возвращения из Африки у меня сразу два проекта параллельно начались. Были и турник, и брусья, мы там даже проводили турниры, в «лесенку» (поочередные подтягивания на турнике с увеличением числа повторений. - Ред.) играли с ребятами. Приятное с полезным совмещали.

«Драться уже надоело»