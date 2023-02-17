Роман Курцын о постельных сценах с Аленой Яковлевой в «Дурдоме»: «Алена сказала, что много женщин мечтало бы оказаться на ее месте!»

17 февраля на телеканале «Пятница!» стартует показ новой кинокомедии «Дурдом». Картина рассказывает о том, как хитрый риелтор продал один дом нескольким семьям, и теперь им придется жить вместе.
Семья бывшего военного, привыкшего в любых обстоятельствах устанавливать свои правила, семья хипстеров, чей брак рушится на глазах, стареющая актриса с молодым любовником, содержанка, которую бросил «папик», и сумасшедший дед, живущий на чердаке.
Всем этим людям предстоит смириться с недостатками и принять стиль жизни друг друга, ведь другой жилплощади у них нет. Смогут ли товарищи по несчастью прийти к компромиссу и вывести афериста на чистую воду?
Создатели проекта обещают опасные номера со змеями, захватывающие погони, а также перемещение во времени и пространстве. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках кинокомедии.
Одной из самых ярких пар проекта стали персонажи Алены Яковлевой и Романа Курцына. Алена сыграла стареющую актрису, некогда блиставшую на сцене, а Роман – ее молодого любовника-стриптизера.
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Роман Курцын: «Алена Яковлева – очень манкая женщина»
По словам Романа Курцына, его герой – стриптизер Кирилл – до сих пор в душе пацан: он играет в игрушки, катается на самокатах и любит скейтборд. Но перед своей женщиной он должен изображать альфа-самца, который ничего не боится. И отчаянную смелость Кирилла ярко демонстрирует один эпизод.
Роман является основателем театра каскадеров в Ярославле. Один из номеров театра - номер со змеями, поставлен тренером Анатолием Вулкановым. Пресмыкающиеся появятся и в одном из эпизодов «Дурдома».На съемочную площадку привезли змею весом 90 килограммов. А потом она нашла себе уютное местечко на плечах Романа. Это был очень зрелищный, но весьма опасный номер!
«Анатолий, конечно, следил за ситуацией. Есть опасные змеи, с которыми может работать только он. Мы постарались соблюсти все правила техники безопасности. В итоге все получилось!», - объяснил актер.
Кадр из кинокомедии «Дурдом». Фото: телеканал «Пятница!»
Как рассказал Teleprogramma.pro Роман, в юности он работал ведущим в ночных клубах и приглашал на сцену стриптизеров. Поэтому его герой Кирилл – это собирательный образ из прошлого.
«Я видел, как эти парни обыденно бреют ноги, выщипывают себе брови, какая у них манера общения, когда рядом девушки, и когда их нет. И в сериале я хотел посмеяться над этими особенностями, но не зло», - объяснил артист.
Кстати, благодаря этой роли зрительницы увидят Романа в новом образе – с длинными белокурыми волосами. И надо сказать, актеру очень идет этот стиль.
«Я люблю играть дурачков. Мне хотелось чего-то новенького и интересного, поэтому я и придумал этот парик, - признался Роман. - В сериале есть сцена, когда герои занимаются садо-мазо любовью, но мы это изображаем как физкультуру. Мой герой подтягивается, тянет поясницу, садится на шпагат. И зритель сам домысливает, что же происходит между персонажами. То есть мы приоткрываем двери в неизвестное, но всего не показываем».
Как подчеркнул Роман, для зрителя будет ясно одно – Кирилл и его партнерша души не чают друг в друге.
«Когда между персонажами нет химии, то это все, провал. И в таком случае пары не сложится. Поэтому, когда мы снимали «пилот», я говорил: «Кирилл должен любить Марго и наоборот. И не важно, живет он за ее счет или нет», - пояснил актер. - Моя жена тоже зависит от меня материально, так что теперь, обвинять ее в меркантильности?»
Кадр из кинокомедии «Дурдом». Фото: телеканал «Пятница!»
- Как вам работалось с Аленой Яковлевой? –спросила я
- Алена – очень яркая и манкая женщина. Я счастлив, что на эту роль взяли именно ее. Наши эротические сцены – смешные и абсурдные, но в них мы, прежде всего, хотели уйти от пошлости.
Кстати, на второй день, во время сцены, когда мы лежали в постели, Алена сказала: «Такое количество женщин мечтает быть на моем месте». На что я ответил: «Когда я смотрел ваши фильмы, я сам мечтал быть на месте вашего партнера».
Дети в кинокомедии «Дурдом»
В проекте принимают участие двое детей. Так, экранную дочку Дениса Настю играет восьмилетняя Полина Айнутдинова. Как призналась девочка, с киношным папой у нее сложились очень теплые отношения. И вообще, съемочный процесс принес ей немало радости.
Однако, по словам юной актрисы, ей приходилось учить много текста. Но она выработала собственную систему запоминания: вечером обрабатывать информацию, а утром повторять.
А самым сложным для Полины было говорить текст и одновременно выполнять движения. Но маленькая артистка справилась с поставленными задачами. При этом на съемочной площадке она не забывала и про уроки.
Кадр из кинокомедии «Дурдом». Фото: телеканал «Пятница!»
Влад Фельдман играет подростка Женю, а роль его отца Романа исполнил Алексей Маклаков.
«Мне очень понравилось работать с Алексеем Константиновичем Маклаковым, - отметил Владислав. - Он и другие опытные актеры давали мне разные советы. Я считаю, что все получилось прекрасно. И со всеми было очень приятно работать».
По словам Влада, его герой – подросток XXI века, который не останавливается в развитии. Во многих вещах он разбирается лучше, чем его родители. И, как и многие тинейджеры, Владислав увлечен гаджетами. Это и роднит актера с его персонажем.
«Когда ты играешь в игры, нужно очень быстро оценивать информацию, получаемую с экрана. Иногда даже мама меня спрашивает: «Влад, как ты так быстро принимаешь решения? – рассказал Владислав Фельдман.
- Как только высвечивается какое-то уведомление, я уже знаю, что с ним делать. А родителям нужно проанализировать каждое движение. Вот в этом и состоит основное отличие поколений. Поэтому Женя – типичный подросток в понимании взрослых XXI века».
Кадр из кинокомедии «Дурдом». Фото: телеканал «Пятница!»
По словам Владислава, такие навыки очень помогают в жизни – как во время учебы, так и на съемочной площадке.
Сам тинейджер учится в восьмом классе. Во время съемочного периода ему приходилось совмещать учебу и игру в кино. Ситуацию усложняло и то, что Влад ездил на съемки в Москву из Санкт-Петербурга, где он живет, и при этом не забывал об уроках.
«В школе мы носим костюм-двойку. И если я собирался на съемки, а на следующий день мне нужно было в школу, то я ехал ночным поездом и вез с собой костюм. График действительно сложный. Конечно, я уставал, но это закалка и любимая работа», - признался юный актер.
Алексей Маклаков: «И даже еда очень вкусная»
В свою очередь актер Алексей Маклаков также похвалил съемочный состав коллектива.
Кадр из кинокомедии «Дурдом». Фото: телеканал «Пятница!»
«В команде такая сработанность, что просто диву даешься. Молодые ребята – очень тактичные и вежливые. И как ни старайся, не могу найти изъянов. И даже еда на площадке очень вкусная», - отметил актер.
- Не устаете от съемочного процесса? Как вы отдыхаете, восстанавливаетесь?
- Восстанавливаюсь сном, мне хватает и пяти часов. Когда ты востребован, то нет какой-то особой усталости.
Продюсер Денис Косяков: «Дом живет своей отдельной жизнью»
По словам продюсера проекта и исполнителя роли Григория Дениса Косякова, идея фильма возникла с чистого листа. При создании сценария команда вдохновлялась проектом «Американская семейка». Как и в западном проекте, персонажи российской кинокомедии, преследующие разные цели, в итоге превращаются в одно большое семейство.
Полноценным героем комедии стал сам Дом, интерьеры которого выстраивались в одном из московских складских помещений.
Кадр из кинокомедии «Дурдом». Фото: телеканал «Пятница!»
«Огромное спасибо нашим художникам за то, что из четырех одинаковых комнат они сделали четыре совершенно разных мира. И дом живет своей отдельной жизнью, - отметил Денис Косяков. - Кстати, сначала у нас был дом, который мне не очень нравился.
Потом выяснилось, что тот дом сдали. В панике стали искать другой и как раз нашли объект рядом с моей квартирой в Зеленограде. Новое киношное жилье мне действительно нравится. Дом очень светлый и в нем много пространства. Там есть окна в пол, и все как я люблю».
Смотрите кинокомедию «Дурдом» на телеканале «Пятница!» уже 17 февраля в 19. 00