Роман Курцын о постельных сценах с Аленой Яковлевой в «Дурдоме»: «Алена сказала, что много женщин мечтало бы оказаться на ее месте!»

17 февраля на телеканале «Пятница!» стартует показ новой кинокомедии «Дурдом». Картина рассказывает о том, как хитрый риелтор продал один дом нескольким семьям, и теперь им придется жить вместе.

Семья бывшего военного, привыкшего в любых обстоятельствах устанавливать свои правила, семья хипстеров, чей брак рушится на глазах, стареющая актриса с молодым любовником, содержанка, которую бросил «папик», и сумасшедший дед, живущий на чердаке.

Всем этим людям предстоит смириться с недостатками и принять стиль жизни друг друга, ведь другой жилплощади у них нет. Смогут ли товарищи по несчастью прийти к компромиссу и вывести афериста на чистую воду?

Создатели проекта обещают опасные номера со змеями, захватывающие погони, а также перемещение во времени и пространстве. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках кинокомедии.

Одной из самых ярких пар проекта стали персонажи Алены Яковлевой и Романа Курцына. Алена сыграла стареющую актрису, некогда блиставшую на сцене, а Роман – ее молодого любовника-стриптизера.

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Роман Курцын: «Алена Яковлева – очень манкая женщина»

По словам Романа Курцына, его герой – стриптизер Кирилл – до сих пор в душе пацан: он играет в игрушки, катается на самокатах и любит скейтборд. Но перед своей женщиной он должен изображать альфа-самца, который ничего не боится. И отчаянную смелость Кирилла ярко демонстрирует один эпизод.

Роман является основателем театра каскадеров в Ярославле. Один из номеров театра - номер со змеями, поставлен тренером Анатолием Вулкановым. Пресмыкающиеся появятся и в одном из эпизодов «Дурдома».На съемочную площадку привезли змею весом 90 килограммов. А потом она нашла себе уютное местечко на плечах Романа. Это был очень зрелищный, но весьма опасный номер!

«Анатолий, конечно, следил за ситуацией. Есть опасные змеи, с которыми может работать только он. Мы постарались соблюсти все правила техники безопасности. В итоге все получилось!», - объяснил актер.