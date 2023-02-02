Актриса Мария Смольникова — о новом сериале «Шаляпин»: «Я не смогла бы отказаться от всего ради мужчины»

2 февраля в Москве прошла пресс-конференция, приуроченная к выходу на канале «Россия» нового сериала «Шаляпин».

Исполнитель главной роли Александр Горбатов ответил на вопрос, не боится ли он, что его Шаляпин покажется зрителям неправдоподобным. Актер отметил, что всегда будут те, кому не понравится образ, но это не повод не пытаться воплотить великих на экране.

«Знаете, когда я занимался боксом, там всегда в этом подвале был стенд такой старый, зачуханый. На нем написано: «Тот, кто хочет заниматься, всегда найдет время и место. Тот, кто не хочет, будет искать причину». Поэтому мы откинули все причины и не боимся никаких сравнений. Вперед — легче, проще, веселей!» — прокомментировал 34-летний артист.

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