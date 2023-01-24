«Шаляпина начали забывать»: на ТВ выйдет атмосферный сериал про великого вокалиста

По сюжету, приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте и немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему его талант раскрывается в частной опере — новом проекте мецената Саввы Мамонтова.

Слава русского баса растет, вокруг него бушуют страсти. Влюбленный Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле, готовой ради него поставить крест на своей творческой карьере. Но счастливую семейную жизнь прерывает внезапно вспыхнувший роман с поклонницей его таланта Марией. Страсть к ней переворачивает жизнь великого певца. Он разрывается между двумя женщинами и двумя семьями, не решаясь оставить ни одну из них. Шаляпин не мыслит своей жизни без детей, без оперы, без широкой русской песни. И без родины, любовь к которой составляет смысл всей его жизни. Но ему предстоит сделать мучительный выбор и отказаться от того, что ему дорого до боли.

«Федор Шаляпин — легендарный певец, гордость России, человек уникальной судьбы. Он один из тех великих людей, с именами которых связана история нашей страны. Человек, появившийся из ниоткуда и превратившийся во всемирно известного оперного певца, равного которому не было», — говорит продюсер проекта Екатерина Жукова. «К сожалению, Шаляпина начали забывать, и мы решили напомнить о нем. «Шаляпин» — это не совсем биографическое кино, хотя мы старались соблюдать основные моменты истории жизни Федора Ивановича, его взаимоотношений. И, конечно, нам было интересно само время. События фильма разворачиваются на фоне Серебряного века, расцвета национальной культуры и всех противоречий и потрясений эпохи начала двадцатого столетия».

Сериал «Шаляпин» снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Премьера состоится 13 февраля.