«Сыграли одну песню 30 раз подряд»: группа The Hatters устроила концерт в сериале «Патриот»

13 февраля на канале ТНТ начнется показ третьего сезона комедийного сериала «Патриот», в котором продолжатся приключения бывшего спецназовца Сани Кучина - парня с высокими моральными ценностями.

Один из новых эпизодов посвящен поискам корней главного героя и снят в стиле мюзикла. В нем всем составом засветилась музыкальная группа The Hatters, песня в исполнении которой традиционно открывает сериал. В серии, где появляются гастрольные артисты, петь будут все – от самого Сани, которого играет Антон Жижин, до полицейских Айваза и Журавлика (Георгий Бергал и Дмитрий Журавлев).