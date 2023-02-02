«Сыграли одну песню 30 раз подряд»: группа The Hatters устроила концерт в сериале «Патриот»

13 февраля на канале ТНТ начнется показ третьего сезона комедийного сериала «Патриот», в котором продолжатся приключения бывшего спецназовца Сани Кучина - парня с высокими моральными ценностями.
Один из новых эпизодов посвящен поискам корней главного героя и снят в стиле мюзикла. В нем всем составом засветилась музыкальная группа The Hatters, песня в исполнении которой традиционно открывает сериал. В серии, где появляются гастрольные артисты, петь будут все – от самого Сани, которого играет Антон Жижин, до полицейских Айваза и Журавлика (Георгий Бергал и Дмитрий Журавлев).
«Нам очень приятно, когда творчество The Hatters выходит за рамки самой группы и переходит в другие жанры, например, в кино. За этим интересно наблюдать со стороны, - говорят музыканты. - Сцену с нашим участием снимали в большом ангаре с массовкой, все было обустроено, как на концерте, поэтому мы чувствовали себя комфортно и работали по команде режиссера. Для нас съемки технически ничем не отличались от обычного концерта – кроме того, что мы сыграли песню тридцать раз подряд!»
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Добавим, что, кроме The Hatters, в новом сезоне «Патриота» будет еще несколько звездных камео. Например, боксер Александр Емельяненко.