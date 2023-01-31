«Быть актером непросто!»: боксер Александр Емельяненко снялся в сериале «Патриот»

В середине февраля на канале ТНТ стартует третий сезон комедийного сериала «Патриот» - о спецназовце Сане Кучине, который знает, как надо любить родину, и мечтает привить это умение всем вокруг.

К своим ролям в картине вернулись Антон Жижин, Алексей Базанов, Анастасия Талызина, Владимир Сычев, Дмитрий Журавлев, Алена Савастова. Новую героиню, соратницу Кучина, сыграет молодая актриса Екатерина Новокрещенова.

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Также в сезоне будет несколько ярких камео, одно из них – в исполнении бойца смешанных единоборств, всемирно известного боксера Александра Емельяненко, для которого съемки в «Патриоте» стали первым актерским опытом.

«Мне всегда нравилось себя пробовать в чем-то новом, и в «Патриоте» я сыграл эпизодическую роль, самого себя. Мне довелось прочувствовать на себе, как это непросто – быть актером! Даже моя маленькая роль заняла три полноценных дня съемок с утра до позднего вечера. Сколько другие актеры проводят на площадке для того, чтобы снять целый сериал - страшно представить, - делится эмоциями Емельяненко.

«Эти съемки дали мне новый опыт в новой сфере, и я с удовольствием продолжу развивать это направление своей деятельности, может быть, снимусь в художественном фильме уже в главной роли. Мне понравилось работать с профессиональными актерами, они давали мне подсказки, часто шутили, мы вместе подкалывали друг друга. С Сычевым, кстати, мы давно дружим, так что на съемках было весело».