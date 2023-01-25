Третий сезон народного сериала «Патриот» выйдет в феврале

13 февраля на канале ТНТ состоится премьера третьего сезона комедийного сериала «Патриот» — истории о спецназовце Сане Кучине, который по-настоящему любит свою Родину и прививает это чувство окружающим.

В продолжении комедии бравый патриот продолжит учить всех вокруг любить Родину, параллельно разбираясь со своими личными проблемами. Главный герой узнает, кто его настоящий отец (есть мнение, что это Дональд Трамп), и попадет в новые абсурдные ситуации. Сериал обещает прирасти звездными камео и масштабными музыкальными номерами.

«Патриот» — парадоксальный проект. С одной стороны, он отличается своей простотой, а с другой стороны, своей оригинальностью. Мне кажется, такое сочетание придает нашему сериалу свой особенный и неповторимый стиль. Он стал по-настоящему народным, нам пишут люди со всей России, переживают за героев, спрашивают, что будет дальше, делятся впечатлениями», — рассказывает креативный продюсер проекта Леонид Коньшин.

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