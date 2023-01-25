Третий сезон народного сериала «Патриот» выйдет в феврале

13 февраля на канале ТНТ состоится премьера третьего сезона комедийного сериала «Патриот» — истории о спецназовце Сане Кучине, который по-настоящему любит свою Родину и прививает это чувство окружающим.
В продолжении комедии бравый патриот продолжит учить всех вокруг любить Родину, параллельно разбираясь со своими личными проблемами. Главный герой узнает, кто его настоящий отец (есть мнение, что это Дональд Трамп), и попадет в новые абсурдные ситуации. Сериал обещает прирасти звездными камео и масштабными музыкальными номерами.
«Патриот» — парадоксальный проект. С одной стороны, он отличается своей простотой, а с другой стороны, своей оригинальностью. Мне кажется, такое сочетание придает нашему сериалу свой особенный и неповторимый стиль. Он стал по-настоящему народным, нам пишут люди со всей России, переживают за героев, спрашивают, что будет дальше, делятся впечатлениями», — рассказывает креативный продюсер проекта Леонид Коньшин.
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Третий сезон «Патриота» будет состоять из 16 серий. В ролях: Антон Жижин, Алексей Базанов, Алена Савастова, Анастасия Талызина, Евгения Капралова, Дмитрий Журавлев, Екатерина Новокрещенова, Владимир Сычев, Владимир Афанасьев, Антон Риваль, Светлана Пермякова и другие актеры.
«Второй сезон был ничуть не хуже, а, может, где-то даже лучше и смешнее, чем первый. Третий сезон точно не снизит планку, меня лично «Патриот» не перестает удивлять, — говорит исполнитель главной роли Антон Жижин. — Вместо сгоревшего магазина «Мечта» у нас появились новые локации — бани, новые персонажи, у каждого из которых есть очень смешные линии. Сюжетные повороты тоже никого не оставят равнодушным. Что касается Сани: да, ему придется непросто, но, как настоящий военный, он будет переносить все тяготы и лишения с достоинством!»
Смотрите третий сезон сериала «Патриот» — с 13 февраля в 20:00 на канале ТНТ.