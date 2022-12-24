Новогодний подарок зрителям: названа дата выхода четвертого сезона сериала «Тест на беременность»

Хорошую новость для поклонников сериала «Тест на беременность» сообщил в эту пятницу онлайн-кинотеатр KION. Уже 4 января 2023 года пользователи этой платформы увидят четвертый сезон медицинской мелодрамы!

Как сообщила пресс-служба KION, в четвертом сезоне зрителей ждет «развязка истории врача-акушера Натальи Бахметьевой». В роли Натальи мы вновь увидим Светлану Иванову, роли в сериале также исполнили Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Николай Варакса, Александр Нестеров, Татьяна Рассказова и другие актеры.

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