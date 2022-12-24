Новогодний подарок зрителям: названа дата выхода четвертого сезона сериала «Тест на беременность»

Хорошую новость для поклонников сериала «Тест на беременность» сообщил в эту пятницу онлайн-кинотеатр KION. Уже 4 января 2023 года пользователи этой платформы увидят четвертый сезон медицинской мелодрамы!
Как сообщила пресс-служба KION, в четвертом сезоне зрителей ждет «развязка истории врача-акушера Натальи Бахметьевой». В роли Натальи мы вновь увидим Светлану Иванову, роли в сериале также исполнили Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Николай Варакса, Александр Нестеров, Татьяна Рассказова и другие актеры.
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Напомним, что «Тест на беременность» впервые появился на телеэкранах в 2014 году. В нем рассказывалась история Натальи - нового главврача перинатального центра, которая успешно работает и при этом пытается разобраться в личных проблемах.
Несмотря на то, что сериал очень понравился зрителям, второго сезона они дождались лишь в 2019 году. Третий сезон увидел свет в ноябре 2022 года, а потому столь скорый выход четвертого сезона действительно может показаться чудом.
«Мы решили не разочаровывать зрителя - не держать долго четвертый сезон «на полке» и дать возможность погрузиться в окончательные перипетии истории в новогодние каникулы» , - пояснил генпродюсер KION Игорь Мишин.