Она шатенка, он русый, оба с кудрявыми шевелюрами: Орбакайте поделилась памятным фото с Николаевым — не узнать

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети

Кристина Орбакайте разместила архивный кадр в день рождения Игоря Николаева.

17 января отмечает свой день рождения прославленный музыкант — композитор и автор песен Игорь Николаев. Мэтру исполнилось 63 года.

В числе тех, кто предпочел поздравить Игоря Николаева с этой цифрой публично, дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте.

Она разместила в микроблоге архивное фото, на котором запечатлена с Игорем Николаевым. Судя по всему, снимку не менее двадцати — двадцати пяти лет. 

Кристина Орбакайте тогда была шатенкой с волнистыми волосами, Игорь Николаев носил шевелюру светло-русого оттенка.

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Кристина Орбакайте и Игорь Николаев. Фото: соцсети

«С днем рождения, дорогой!» — написала под фото Кристина Орбакайте.

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