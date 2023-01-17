Она шатенка, он русый, оба с кудрявыми шевелюрами: Орбакайте поделилась памятным фото с Николаевым — не узнать

17 января отмечает свой день рождения прославленный музыкант — композитор и автор песен Игорь Николаев. Мэтру исполнилось 63 года.

В числе тех, кто предпочел поздравить Игоря Николаева с этой цифрой публично, дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте.

Она разместила в микроблоге архивное фото, на котором запечатлена с Игорем Николаевым. Судя по всему, снимку не менее двадцати — двадцати пяти лет.

Кристина Орбакайте тогда была шатенкой с волнистыми волосами, Игорь Николаев носил шевелюру светло-русого оттенка.

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