Папа новый, девочки новые: стартовали съемки продолжения «Папиных дочек»

Онлайн-кинотеатр Start сообщил, что съемки продолжения культового сериала «Папины дочки» для канала СТС уже начались. Проект получил название «Папины дочки. Новые». Спустя десять лет к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие актеры.
«Для меня «Папины дочки» — особенное название. Это было прекрасно много лет назад, и в наших силах сделать это прекрасным снова. Нас ждет невероятное приключение: приятное и увлекательное в процессе производства и очень смешное на выходе», — говорит режиссер сериала Александр Жигалкин.
В продолжении истории проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей психотерапевта. В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша, оставив трудоголику Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. А поможет ему в этом остальное семейство Васнецовых. То есть идея та же, но девочки уже новые.
Новые дочки: Лиза (Вита Корниенко), Диана (Ева Смирнова), Арина (Полина Айнутдинова) и Соня (Полина Денисова). Фото: онлайн-кинотеатр Start
«Для меня сыграть отца четырех девчонок — просто мечта какая-то. Я и сам не отказался бы от четырех дочек. Поэтому, когда поступило такое предложение, даже не читая сценарий, сразу согласился. Я загорелся, ведь это новый этап, новый способ существования в кадре. Последнее время были роли брутальных парней, а здесь совершенно другое. Я изменился, Веник тоже, поэтому жутко интересно, что у нас получится», - делится эмоциями актер Филипп Бледный.
Над продолжением работают как новые авторы, так и сценаристы оригинальных «Папиных дочек».
«Сериал станет современнее и динамичнее, — считает креативный продюсер Аслан Гугкаев. — При этом хочется сохранить душевность и юмор. Стараемся добиться золотой середины, чтобы продолжение понравилось как давним поклонникам истории, так и зрителям, которые не знакомы с героями».
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Напомним, работа над первыми «Папиными дочками» началась в июле 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. История про психотерапевта и его пять дочерей четырежды получала ТЭФИ. Она включает в себя не только сериал, но пять книг, две компьютерные игры и одну немецкую адаптацию «Полный дом дочек». В оригинале снялись 20 приглашенных звезд, в том числе Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати и группа «Корни».