Папа новый, девочки новые: стартовали съемки продолжения «Папиных дочек»

Онлайн-кинотеатр Start сообщил, что съемки продолжения культового сериала «Папины дочки» для канала СТС уже начались. Проект получил название «Папины дочки. Новые». Спустя десять лет к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие актеры.

«Для меня «Папины дочки» — особенное название. Это было прекрасно много лет назад, и в наших силах сделать это прекрасным снова. Нас ждет невероятное приключение: приятное и увлекательное в процессе производства и очень смешное на выходе», — говорит режиссер сериала Александр Жигалкин.

В продолжении истории проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей психотерапевта. В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша, оставив трудоголику Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. А поможет ему в этом остальное семейство Васнецовых. То есть идея та же, но девочки уже новые.