Возвращение «Папиных дочек»: Галина Сергеевна и Веник в деле, а Пуговка и дантист - нет

«Кажется, что-то намечается...» - заинтриговала подписчиков актриса, сыгравшая в проекте девочку-зубрилу Галину Сергеевну. Позже официальное подтверждение пришло и от онлайн-платформы Start, которая и будет снимать сериал.

«Кого из любимых героев увидят зрители, создатели раскроют позже, - говорилось в сообщении компании. - Съемки проекта стартуют в ближайшее время, а премьера состоится в следующем году на канале СТС».

Уже собирают декорации

Как стало известно «Телепрограмме», декорации нового сериала начнут собирать в январе - тогда и появятся первые фото со съемочной площадки. Пока приходится делать выводы по косвенным признакам, руководствуясь инсайдами от анонимов.

За время пути примерно все актеры успели, мягко говоря, подрасти. Дарья Мельникова успела выйти замуж за Артура Смольянинова, родить ему двоих детей и развестись.