Возвращение «Папиных дочек»: Галина Сергеевна и Веник в деле, а Пуговка и дантист - нет

Российский комедийный сериал «Папины дочки» (СТС), ставший культовым, возродят в 2023 году. Сериал выходил с 2007 по 2013 год. 20 сезонов, 410 серий. Какое продолжение? Но это факт - семейка Васнецовых возвращается. Как это обычно и бывает, просочилась новость через соцсети. Актриса Елизавета Арзамасова выложила на своей страничке снимок: фрагмент рабочего сценария «Папиных дочек» с заглавным листом под заголовком «Предварительный вариант для читки».
Фото: соцсети
«Кажется, что-то намечается...» - заинтриговала подписчиков актриса, сыгравшая в проекте девочку-зубрилу Галину Сергеевну. Позже официальное подтверждение пришло и от онлайн-платформы Start, которая и будет снимать сериал.
«Кого из любимых героев увидят зрители, создатели раскроют позже, - говорилось в сообщении компании. - Съемки проекта стартуют в ближайшее время, а премьера состоится в следующем году на канале СТС».
Уже собирают декорации
Как стало известно «Телепрограмме», декорации нового сериала начнут собирать в январе - тогда и появятся первые фото со съемочной площадки. Пока приходится делать выводы по косвенным признакам, руководствуясь инсайдами от анонимов.
За время пути примерно все актеры успели, мягко говоря, подрасти. Дарья Мельникова успела выйти замуж за Артура Смольянинова, родить ему двоих детей и развестись.
Фото: соцсети
Арзамасова вышла замуж и родила. Какие уж теперь из них папины дочки - давно уже взрослые женщины!
Кто забыл, в «Папиных дочках» речь идет о династии семейного психотерапевта Сергея Васнецова (Андрей Леонов), на воспитание которому жена Людмила (Нонна Гришаева) оставила пять дочерей.
Меньше всех изменился папа - актер Андрей Леонов. Фото: Persona Stars
Основной сюжет строился вокруг отношений внутри семьи, хотя за 10 сезонов вселенная сериала, конечно, изрядно разрослась - действовали там и бабушка Антонина Семеновна (Ольга Волкова), и друг семьи стоматолог Андрей Михайлович (Александр Самойленко), и сокурсник одной из девочек Вениамин по прозвищу Веник (Филипп Бледный), и «спонсор» Васнецовых олигарх Василий Александрович (Александр Олешко), и многие другие.
Точно можно сказать, что сниматься продолжит Елизавета Арзамасова, постом в соцсетях, по сути, подтвердившая свое участие. И Веник, который присутствует в тексте фрагмента попавшего на фото актрисы сценария. Из кучерявого подростка Филипп Бледный превратился в раскачанного 34-летнего мужчину. Он и в театре играет, и в сериалах снимается, и голливудские фильмы дублирует.
Кроме того, известно, кого не будет в проекте. Во-первых, сыгравший дантиста Александр Самойленко подтвердил, что ему никто не предлагал возвращаться к съемкам. Во-вторых, мама сильно выросшей Пуговки сообщила, что Катя Старшова живет за границей и возвращаться в Россию не собирается.
Фото: соцсети
Девушке сейчас 21 год (на кастинг пришла в 6 лет), у нее есть молодой человек, и живет она за пределами родной страны. Где именно, не говорит. Когда-то поступившая в МГУ на факультет фундаментальной медицины Старшова проговаривалась, что хотела бы переехать в Великобританию и навсегда забыть про образ из «Папиных дочек», которым ее с детства одолевали на каждом шагу.
- Мне уже это [съемки в сериалах] неинтересно, - признавалась Катя. Видимо, бывшая артистка как никогда приблизилась к заветной мечте. Но кто же будет отдуваться за нее в продолжении «Папиных дочек»? Остается только гадать и уповать на информацию от близких к съемочному процессу людей. По данным «Телепрограммы», продюсерам удалось заручиться поддержкой львиной доли участников проекта: Андрея Леонова (63 года), Анастасии Сиваевой (31 год),
Фото: соцсети
Мирославы Карпович (36 лет),
Фото: соцсети
Ольги Волковой (83 года) и Нины Персиняновой (55 лет), исполнявшей роль Таисии Кирилловны - директора школы, где учились девочки.
Так или иначе, мы будем следить за развитием событий и обязательно сделаем репортаж со съемочной площадки сериала, двадцать первый сезон которого выйдет в эфир СТС в 2023 году.
КСТАТИ
Режиссером новых эпизодов будет Александр Жигалкин, который снимал с 1-го по 12-й и 15-й, 16-й сезоны. Сценарий пишут авторы сериалов «Мамочки» и «Светофор».