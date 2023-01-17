«Я не доверял российским сериалам»: Егор Дружинин появился в качестве злодея в «Вампирах средней полосы»

17 января в онлайн-кинотеатре Start вышла шестая серия второго сезона «Вампиров средней полосы». И в этом эпизоде появился главный антагонист картины, которого сыграл известный хореограф Егор Дружинин.

Если вампиры из Смоленска живут мирно, людских законов не нарушают и кровь пьют исключительно донорскую, то персонаж Дружинина придерживается противоположных правил. Приятно одетый, вежливый турист с «полароидом» в руках выглядит дружелюбно. И обманчиво. Он из клана уральских вампиров, которые становятся причиной новых преступлений в популярной картине.

«Я не доверял российским сериалам, и «Вампиры» стали первым проектом, продемонстрировавшим мне свое безоговорочное качество, - говорит Егор. - Мой персонаж Борис Феликсович — эстет. Он давно живет в этом мире и понял, что самое ценное для него — это красота. Борис во всем ищет комфорт, он восхищается тем, что его окружает и это никоим образом не мешает ему при этом быть хладнокровным палачом».

«Как ни странно, в этой роли я опирался на самого себя. В каждом из нас сидит злоба. Я человек не крикливый, но, как говорят, крайне неприятный в моменты раздражительности. Проанализировать себя, «поймать» себя в момент существования в конфликте, зафиксировать момент перехода от благодушия к ярости было моей «домашней работой».