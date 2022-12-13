Вампиры уже здесь! Состоялась премьера второго сезона сериала о ночных жителях Смоленска

13 декабря в онлайн-кинотеатре Start состоялась премьера второго сезона отечественного сериала «Вампиры средней полосы». А за день до этого первую серию продолжения показали в московском кинотеатре «Октябрь».

Проект «вживую» представили автор идеи сериала Алексей Акимов, режиссер Дмитрий Грибанов, актеры Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, Виталия Корниенко а также присоединившиеся к ним во втором сезоне Анастасия Стежко, Андрей Соколов, Ева Смирнова и Катя Ланн.