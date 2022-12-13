Вампиры уже здесь! Состоялась премьера второго сезона сериала о ночных жителях Смоленска

13 декабря в онлайн-кинотеатре Start состоялась премьера второго сезона отечественного сериала «Вампиры средней полосы». А за день до этого первую серию продолжения показали в московском кинотеатре «Октябрь».
Проект «вживую» представили автор идеи сериала Алексей Акимов, режиссер Дмитрий Грибанов, актеры Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, Виталия Корниенко а также присоединившиеся к ним во втором сезоне Анастасия Стежко, Андрей Соколов, Ева Смирнова и Катя Ланн.
Актерский состав второго сезона «Вампиров средней полосы». Фото: онлайн-кинотеатр Start
На премьеру пришли такие звезды как Алена Водонаева, Егор Дружинин, Камила Валиева, Анастасия Красовская, Катерина Кейру, Анна Калашникова, Александра Власова, Адель Бикулова и многие другие.
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Первая серия второго сезона «Вампиров средней полосы» появилась в онлайн-кинотеатре Start 13 декабря, далее новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам до конца января.
Напомним, в продолжении сериала в Смоленске наступает лето и появляются новые герои — от девочки Милы, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который много лет назад уже приезжал в город и теперь с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Вампирской семье предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и ужиться с новым Хранителем.