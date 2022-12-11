Главная звезда сериала «Уэнздей» была категорически против одного из сюжетных поворотов

В новом сериальном хите Netflix «Уэнздей» есть одна сюжетная линия, которая очень не понравилась исполнительнице главной роли Дженне Ортеге. Она боролась, чтобы убрать этот момент из сценария, но его все равно оставили.

Речь идет о любовном треугольнике главной героини с двумя молодыми людьми. Классический элемент подростковых драм, который просочился и в сериал Тима Бертона про Семейку Аддамс.

«Я еще в самом начале сказала им, что не хочу, чтобы Уэнздей оказалась в центре любовного треугольника. Я всегда была против этой идеи», - сказала 20-летняя Дженна в шоу ETalk. «Что касается мальчиков, мне пришлось смириться, но, честно говоря, я буду очень сильно бороться с этим любовным треугольником. Потому что я не думаю, что бы Уэнздей когда-либо оказалась в любовном треугольнике».

По словам актрисы, сценаристы уверяли ее, что романтики не будет. Как будто подобная история может обойтись без вздохов, поцелуев и подростковой ревности.