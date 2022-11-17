«Эта роль меня перезагрузила»: Юрий Стоянов вызвал дождь на съемках «Вампиров средней полосы»

Онлайн-кинотеатр Start объявил дату премьеры второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». Продолжение мистического хита станет доступно для просмотра 13 декабря.
На съемках новых серий, которые проводились летом, не обошлось без магии.
«Если на съемках первого сезона мы мерзли, то на втором изнывали от жары, — вспоминает шоураннер проекта Алексей Акимов. — Как-то раз мы выехали в огромное пустое поле, чтобы снимать реконструкцию. Отсняли первую сцену и вымотались страшно. Мечтали, чтобы случилось чудо, и аномально жаркая погода сбавила градус. И тут на авансцену вышел Юрий Николаевич Стоянов, раздетый практически до портков, поднял руки к небу и начал призывать тучи. И что вы думаете? Небеса разверзлись и пошел часовой дождь. Все промокли, но получили кайф и следующую сцену мы снимали уже в приятной прохладе».
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«Вампиры средней полосы» — постер второго сезона. Фото: онлайн-кинотеатр Start
Стоянову, исполнившему роль первородного вампира, на съемках второго сезона удалось не только призвать дождь, но и пострелять, и пофехтовать. А поскольку актер является мастером спорта по фехтованию на саблях, то никаких дополнительных тренировок не потребовалось.
«Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров –– на мне нет ни грамма грима –– и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!» –– говорит актер.
К своим ролям во втором сезоне также вернутся Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева и другие. «Новички» проекта — Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Анастасия Стежко и Андрей Соколов.