«Эта роль меня перезагрузила»: Юрий Стоянов вызвал дождь на съемках «Вампиров средней полосы»

Стоянову, исполнившему роль первородного вампира, на съемках второго сезона удалось не только призвать дождь, но и пострелять, и пофехтовать. А поскольку актер является мастером спорта по фехтованию на саблях, то никаких дополнительных тренировок не потребовалось.

«Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров –– на мне нет ни грамма грима –– и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!» –– говорит актер.

К своим ролям во втором сезоне также вернутся Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева и другие. «Новички» проекта — Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Анастасия Стежко и Андрей Соколов.