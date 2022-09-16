Какие персонажи из «Игры престолов» могут появиться в «Доме дракона»

Показ сериала «Дом дракона» приблизился к своему экватору. Страсти в нем накаляются, становится больше битв и эротики, как это было в старой доброй «Игре престолов». А зрители меж тем строят свои теории о том, кто еще из новых героев, знакомых нам по «Игре…», может появиться в ее приквеле.
Леди Мелисандра
Красная женщина – леди Мелисандра – живет не одно столетие, но благодаря волшебному ожерелью выглядит значительно моложе. По сюжету романов Джорджа Мартина она родилась за столетие до того, как первый Таргариен добился завоевания Вестероса, поэтому в период, когда происходят события сериала «Дом дракона», должна быть жива. Правда, ей уже немало лет. Не исключено, что в будущих сериях мы можем лицезреть эту героиню.
Кадр из сериала «Дом дракона»
Драконица Пламенная мечта.
По замыслу Джорджа Мартина первой всадницей Драконицы стала Рейна, сестра Джейхейриса I. По сюжету сериала «Дом дракона» он умирает буквально в первой серии и делает своим наследником как раз отца главной героини – принцессы Рейниры – короля Визериса.
Согласно фанатской теории, у драконицы Пламенная мечта три яйца крадет морская путешественница Элисса Фарман.
Поклонники «Игры престолов» полагают, что эти же яйца много лет спустя Дейенерис подарил магистр Иллирио. Так Дейенерис Таргариен обретет своих драконов. Поэтому не исключено, что в приквеле «Игры» мы увидим и Пламенную мечту.
А вот о появлении Короля ночи, который был убит в финале «Игры престолов», в «Доме дракона» зрители сериала говорят еще с первых эпизодов.
Ведь в финале первой серии король Визерис рассказывает своей дочери Рейнире, что Таргариены способны предвидеть будущее, о том, что Эйгон I Таргариен увидел картину наступления страшной зимы, которая придет с севера и может погубить мир. Как говорится, зима - близко.
А спасти человечество можно только в том случае, если в Вестеросе будут править Таргариены, призванные объединить все Дома в битве со злом. В этом предсказании, по всей видимости, речь идет о белых ходоках под предводительством Короля Ночи.
Король Ночи в сериале «Игра престолов»
Отсылкой к «Игре престолов» является эпизод, когда Визерис вызывает свою дочь и приказывает ей выйти замуж за сына лорда Корлиса Велариона.
Король демонстрирует принцессе фамильный кинжал, на котором при раскаленном состоянии начинают проступать слова пророчества о потомке Дома Таргариенов, с описания которого начнется цикл романов «Песнь льда и пламени», ставший основой для «Игры престолов».
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Бринден Риверс
В сериале «Игра престолов» одним из самых ярких персонажей был Трехглазый ворон, который обучал Брана Старка секретам магии и знакомил его с прошлым. Сначала зрители видели его только в образе птицы, но потом этот персонаж обрел человеческий облик...
Фанаты «Игры» придерживаются теории, что этот Ворон когда-то был лордом Бринденом Риверсом – незаконнорожденным сыном короля Эйгона IV, правнука Рейниры из «Дома дракона».
Этот персонаж, обладающий очень необычной внешностью, родился примерно за 125 лет до основных событий «Игры Престолов». Бринден – альбинос с белыми волосами и красными глазами, с красным родимым пятном в форме ворона на лице, из-за чего он и получил прозвище Кровавый ворон.
Бран Старк и трехглазый Ворон в сериале «Игра престолов»
В зрелом возрасте Бринден Риверс был отправлен на Стену, где его избрали лордом-командующим. Однажды Бринден бесследно пропадает и больше о нем ничего не слышно.
А перед Браном Старком он уже предстает степенным мудрым стариком, все понимающим про эту жизнь. Не исключено, что Бринден Риверс появится в сериале «Дом дракона», правда, вряд ли в первом сезоне…
Все эти предположения – лишь теории поклонников героев обоих сериалов. А о том, какая судьба ждет персонажей на самом деле, мы узнаем, лишь посмотрев сериал .«Дом дракона».