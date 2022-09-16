Какие персонажи из «Игры престолов» могут появиться в «Доме дракона»

Показ сериала «Дом дракона» приблизился к своему экватору. Страсти в нем накаляются, становится больше битв и эротики, как это было в старой доброй «Игре престолов». А зрители меж тем строят свои теории о том, кто еще из новых героев, знакомых нам по «Игре…», может появиться в ее приквеле.

Леди Мелисандра

Красная женщина – леди Мелисандра – живет не одно столетие, но благодаря волшебному ожерелью выглядит значительно моложе. По сюжету романов Джорджа Мартина она родилась за столетие до того, как первый Таргариен добился завоевания Вестероса, поэтому в период, когда происходят события сериала «Дом дракона», должна быть жива. Правда, ей уже немало лет. Не исключено, что в будущих сериях мы можем лицезреть эту героиню.