«Она меня так бесит»: подруга Елизаветы II назвала сериал «Корона» полной фантазией

Давняя подруга королевы Елизаветы II, леди Энн Гленконнер (она была фрейлиной на коронации правительницы в 1953 года) назвала сериал Netflix о британской королевской семье «полной фантазией».
90-летняя дама выступила на шоу «Женский час» BBC Radio 4 с разгромной критикой популярной «Короны».
«Такая несправедливость по отношению к членам королевской семьи, — сказала она. — Беда в том, что люди, особенно в Америке, полностью в это верят. Это так раздражает. Я не смотрю «Корону» сейчас, потому что она меня так бесит».
Гленконнер особенно резко отозвалась о сцене, связанной со смертью сестры принца Филиппа, принцессы Сесиль в авиакатастрофе 1937 года. То, что, по сюжету сериала, герцог Эдинбургский призывал свою сестру сесть на обреченный рейс, дама назвала совершенной неправдой.
«И я думаю, что рассказывать что-то подобное о людях ужасно больно, — добавила она. — Никто не хочет, чтобы их семейные отношения были разгромлены таким образом».
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Леди Энн, бывшая фрейлиной принцессы Маргарет более трех десятилетий, рассказала, что сама наставляла актрису Хелену Бонем Картер, как играть сестру королевы, но осталась абсолютно недовольна результатом. Кинозвезда, по словам дамы, была согласна с ее оценкой, но сослалась на прописанную в сценарии роль.
Напомним, в пятом сезоне «Короны» Netflix пришлось вставить в свое шоу табличку о том, что показанное на экране является вымыслом.
По материалам издания People.