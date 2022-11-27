«Она меня так бесит»: подруга Елизаветы II назвала сериал «Корона» полной фантазией

Леди Энн, бывшая фрейлиной принцессы Маргарет более трех десятилетий, рассказала, что сама наставляла актрису Хелену Бонем Картер, как играть сестру королевы, но осталась абсолютно недовольна результатом. Кинозвезда, по словам дамы, была согласна с ее оценкой, но сослалась на прописанную в сценарии роль.

Напомним, в пятом сезоне «Короны» Netflix пришлось вставить в свое шоу табличку о том, что показанное на экране является вымыслом.

По материалам издания People.