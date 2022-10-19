Во втором сезоне «Вампиров средней полосы» у деда Славы появится дерзкая «внучка»

Онлайн-кинотеатр Start выпустит второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» в декабре 2022 года. Об этом стало известно из нового тизера проекта, опубликованного 19 октября.
Новые серии снимали с мая по сентябрь этого года. Так зрители увидят в декабре летние локации Смоленска. А также новых героев, например девочку Милу, ставшую свидетельницей странных убийств. Ее тоже представили в тизере.
«Когда я узнала, что мне предстоят пробы в «Вампирах средней полосы», была в полном восторге! Мила — боевая и дерзкая девчонка, мне кажется, мне это тоже свойственно, — смеется юная актриса Ева Смирнова. — По сюжету семья берет мою героиню под опеку, а дед Слава всячески заботится и поучает ее. Если честно, и за кадром у нас с Юрием Николаевичем (Стояновым. — Прим. авт.) почти такие же отношения были: он всегда помогал мне найти образ персонажа, а еще я рассказывала ему о своих мечтах, расспрашивала, куда поступать».
Кстати, на съемках проекта Ева отметила свой десятый день рождения.
«В костюм-вагоне повесили дождик и шарики, принесли торт с огромной свечой, шоураннер Алексей Акимов подарил коллекционную книгу Тима Бертона по режиссуре — я рассказывала ему, что хочу учиться на режиссера и сценариста. А когда пришли на площадку, резко из-за вагончика реквизита вышел Юрий Николаевич с огромным букетом цветов и электрогитарой мне в подарок. Он рассказал, что на такой же гитаре играли многие знаменитости. Это был мой самый прекрасный день рождения. Настоящий праздник!»
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Во втором сезоне к своим ролям вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие актеры. К ним присоединятся «новички» Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, а в некоторых эпизодах появится Екатерина Ланн — дочь Татьяны Догилевой, которая исполнит роль экс-хранительницы в молодости.