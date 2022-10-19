Во втором сезоне «Вампиров средней полосы» у деда Славы появится дерзкая «внучка»

Онлайн-кинотеатр Start выпустит второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» в декабре 2022 года. Об этом стало известно из нового тизера проекта, опубликованного 19 октября.

Новые серии снимали с мая по сентябрь этого года. Так зрители увидят в декабре летние локации Смоленска. А также новых героев, например девочку Милу, ставшую свидетельницей странных убийств. Ее тоже представили в тизере.