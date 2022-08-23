«Куда делись деньги?»: что пишут в Сети о сериале «Дом дракона»

Свершилось то, по чему ностальгировали фанаты саги «Игра престолов». В онлайн-кинотеатре Okko появилась первая серия приквела проекта – сериала «Дом дракона». А в Сети уже развернулись бурные баталии между сторонниками и противниками фильма.
Действие сериала происходит за 200 лет до событий, описанных в «Игре престолов». В его основу лег роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь».
Чем «Дом Дракона» похож на «Игру престолов»
Картина рассказывает о жизненных перипетиях династии Таргариенов. Итак, по сюжету король Визерис собирается передать престол своей дочери Рейнире. Но будучи еще мужчиной в самом расцвете сил, женится. И молодая жена Алисента, кстати, подруга Рейниры, рожает ему долгожданного наследника, а впоследствии еще троих детей.
Бывшие подруги становятся врагами. Ведь теперь на трон претендует не только Рейнира, но и младший сын Алисенты.
Занять престол мечтает и брат короля Визериса – принц Деймон, который ради обретения власти готов решиться и на инцест. На этом противостоянии, которое постепенно перерастает в Гражданскую войну, и строится сюжет сериала «Дом дракона».
Что же о нем говорят критики и рядовые зрители? В основном в Сети преобладают положительные отзывы, но встречаются и отрицательные. Хотя это капли в море.
Кадр из сериала «Дом дракона»
Как пишет Люси Мэнгэн из издания The Guardian «Дом Дракона» выглядит фантастически и динамично, особенно на фоне провального финала «Игры Престолов». Ведь в нем есть: «и кровавые побоища, и смерти, и совет короля, наполненный корыстными придурками, и оргии в борделях. Все как в эпоху расцвета оригинального сериала».
По мнению Дэниэла Д Алдарио из The Variety, визуальные эффекты в новом сериале даже грандиознее, чем в «Игре престолов». Насилие выглядит еще более пугающим, а идея сосредоточиться только на одной семье делает сериал не повторяющим «Престолы» точь-в-точь.
Предшественника «Дома Дракона» упоминают и рядовые зрители.
«Сюжет самого долгожданного сериала года «Дом Дракона» в принципе ничем не отличается от «Игры престолов». Та же борьба за власть самыми грязными методами. Наследники престола готовы пойти на все, ради того, чтобы занять железный трон», - пишет пользовательница Jenal.
«Музыка в сериале очень красивая. Костюмы прекрасны, видно, что у сериала большой бюджет», - хвалит картину еще один анонимный зритель Noname 00716.
«Принц Деймон демонстрирует чванство, высокомерие и обаяние»
И рядовые зрители, и критики все как один выражают восхищение актером Мэттом Смитом, сыгравшим в сериале Деймона Таргариена.
Кадр из сериала «Дом дракона»
«Принц Деймон в исполнении Мэтта Смита очень хорош», - отмечает Джон Нагент из издания Empire.
«Деймон - Смит, получивший известность как причудливый и искрометный Доктор в «Докторе Кто», в роли принца-изгоя демонстрирует чванство, высокомерие и обаяние. Актеру очень комфортно в своей роли, и он легко становится одним из самых интересных персонажей для подражания», - пишет пользовательница Мир Лилия.
«Мэтт Смит, появляясь в кадре, мгновенно перетягивает все внимание на себя. Актер смог показать не только моменты силы, но и слабости своего персонажа. Работа интересная. Злодей получился отменный, хотя коварством, вроде как не отличается, а берет лишь силой», - пишет пользователь Jenal.
«Смотреть как на серьезное произведение – себя не уважать»
Впрочем, не все разделяют всеобщий восторг по поводу нового сериала. Попадаются и весьма критичные отклики, например, такой:
«Смотреть как на серьезное произведение, «наследника славы Игры Престолов», - ну, себя не уважать, - пишет некий внезапный Дебаркадер.
Приквелы/сиквелы страдают от славы первоисточника, разумеется. Но такой (нецензурное слово) экспозиции, (нецензурное слово) операторской работы и монтажа, невнятных коротеньких сцен и деревянной актерской игры всех, кроме сильной и независимой таргариенской дочки, даже я не ожидал.
Куда делись деньги?»
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из сериала «Дом дракона»
А некоторые пользователи вообще предостерегают зрителей от опрометчивых шагов.
«Конечно, те, кто знаком с «Игрой престолов», помнят, что у Таргариенов на протяжении многих лет существовал обычай заключать браки внутри семьи, чтобы сохранить чистоту своей крови, - пишет еще одна зрительница.
Так что да, в сериале есть тяжелый инцест и в отличие от отношений Джейми и Серсеи, которые часто представлялись извращенными или ненормальными, здесь женитьба брата на сестре не считается чем-то необычным. Если вы брезгливо относитесь к идее инцеста, этот сериал не для вас!»
Верить или не верить отзывам – это дело каждого зрителя! Однако помните, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать.