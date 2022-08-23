«Куда делись деньги?»: что пишут в Сети о сериале «Дом дракона»

Свершилось то, по чему ностальгировали фанаты саги «Игра престолов». В онлайн-кинотеатре Okko появилась первая серия приквела проекта – сериала «Дом дракона». А в Сети уже развернулись бурные баталии между сторонниками и противниками фильма.

Действие сериала происходит за 200 лет до событий, описанных в «Игре престолов». В его основу лег роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Чем «Дом Дракона» похож на «Игру престолов»

Картина рассказывает о жизненных перипетиях династии Таргариенов. Итак, по сюжету король Визерис собирается передать престол своей дочери Рейнире. Но будучи еще мужчиной в самом расцвете сил, женится. И молодая жена Алисента, кстати, подруга Рейниры, рожает ему долгожданного наследника, а впоследствии еще троих детей.

Бывшие подруги становятся врагами. Ведь теперь на трон претендует не только Рейнира, но и младший сын Алисенты.

Занять престол мечтает и брат короля Визериса – принц Деймон, который ради обретения власти готов решиться и на инцест. На этом противостоянии, которое постепенно перерастает в Гражданскую войну, и строится сюжет сериала «Дом дракона».

Что же о нем говорят критики и рядовые зрители? В основном в Сети преобладают положительные отзывы, но встречаются и отрицательные. Хотя это капли в море.