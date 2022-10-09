Киану Ривз и Леонардо Ди Каприо не сработались

Звезда «Матрицы» Киану Ривз неожиданно покинул проект сериала Hulu «Дьявол в Белом городе», который разрабатывают Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе. Ранее планировалось, что это будет первая роль Ривза в многосерийной картине, а готовый триллер выйдет в 2024 году.

Но, по новым данным издания Variety, Киану уже ищут замену. Причина, почему 58-летний актер больше не в проекте, не называется.

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