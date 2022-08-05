Киану Ривз сыграет свою первую крупную роль в сериале в проекте Леонардо Ди Каприо

Готовящийся уже много лет фильм Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо — экранизация романа «Дьявол в Белом городе» — превратился в сериал. Получивший права на распространение картины видеосервис Hulu решил, что ее нужно сделать многосерийной.

Но куда более значимая новость — одну из ролей в этом проекте сыграет неподражаемый Киану Ривз. Это будет его первое крупное участие в сериале.

Об этом сообщает издание Deadline, отмечая, что картина из восьми эпизодов будет выпущена в 2024 году. Съемки начнутся в 2023-м.