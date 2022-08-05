Киану Ривз сыграет свою первую крупную роль в сериале в проекте Леонардо Ди Каприо

Звезда «Матрицы» поучаствует в экранизации романа «Дьявол в Белом городе».
Киану Ривз

Киану Ривз. Фото: Global Look Press

Готовящийся уже много лет фильм Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо — экранизация романа «Дьявол в Белом городе» — превратился в сериал. Получивший права на распространение картины видеосервис Hulu решил, что ее нужно сделать многосерийной.

Но куда более значимая новость — одну из ролей в этом проекте сыграет неподражаемый Киану Ривз. Это будет его первое крупное участие в сериале.

Об этом сообщает издание Deadline, отмечая, что картина из восьми эпизодов будет выпущена в 2024 году. Съемки начнутся в 2023-м.

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Напомним, что Ди Каприо купил права на экранизацию романа Эрика Ларсона еще в 2010 году, но все никак не может запустить проект. Книга рассказывает историю архитектора Дэниела Бернхема, который стремится оставить свой след в истории на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году.

Судьба сводит его с доктором Генри Говардом Холмсом — серийным убийцей, который построит на упомянутой ярмарке печально известный «Замок убийств». Ожидается, что Ривз сыграет архитектора. Ну, ему не впервой иметь дело с дьяволом...

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