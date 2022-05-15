«Дом дракона» продлили на второй сезон еще до выхода первого

В Сети появилась информация, что уже началась работа над сценарием продолжения.

Похоже, что создатели приквела «Игры престолов» не сомневаются в успехе предстоящего сериала.

13 мая в Сети появилась новость о том, что «Дом дракона» продлили на второй сезон еще до премьеры первого. Портал Redanian Intelligence (публикует информацию о «Ведьмаке» и других фэнтези-сериалах) со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что работа над сценарием продолжения сериала уже началась, хотя сам он стартует на HBO только 21 августа 2022 года.

Издание отмечает, что оригинальная «Игра престолов» снималась так же – следующий сезон писался еще до выхода текущего. Впрочем, если «Дом дракона» покажет себя ужасно, ничто не помешает каналу отменить второй сезон. Даже готовый сценарий.

Но при хороших прогнозах, а их больше, продолжение сериала выйдет уже в конце 2023 года или в начале 2024-го. Но сначала нужно увидеть, что приготовили зрителям в первых сериях.

Напомним, «Дом дракона» расскажет о Семи королевствах в период, когда ими правила династия Таргариенов. Но беловолосые всадники драконов во все времена не отличались единством. И вот после смерти короля двое его наследников начинают борьбу за Железный трон.

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