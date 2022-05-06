Названа дата премьеры фэнтези-сериала HBO «Дом дракона»

«Игра престолов» продолжится, а точнее, расскажет, что было раньше.

5 мая вышел официальный тизер-трейлер предстоящего сериала HBO «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Ролик показал множество новых персонажей, а также живых драконов.

«История не запоминает кровь. Она запоминает имена», — такой слоган звучит в новом видео.

Добавим, что на главные роли в новом проекте были взяты, в основном, британские актеры. Их имена пока еще не так известны, но после выхода сериала о них точно заговорят.

Сюжет расскажет о событиях, случившихся за 200 лет до «Игры престолов». Вестеросом железной рукой правит династия наездников на драконах Таргариенов. Никто не может даже думать о свержении Дома дракона, однако, когда очередной король умирает, в битву за трон вступают его дочь Рейнира и сын Эйгон II (они от разных матерей). Вот тут-то другим домам материка наступает раздолье – поддержав того или иного наследника, они могут изменить ход истории в свою пользу.

Трейлер сообщает, что трансляция сериала на HBO Max начнется 21 августа. Ранее планировалось, что премьера состоится осенью 2022 года.

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