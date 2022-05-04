Переходный период «Звездных войн»: вышел второй трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби»

4 мая в Сети появился новый трейлер предстоящего сериала «Оби-Ван Кеноби» по вселенной «Звездных войн». Картина выйдет на Disney+ 27 мая.

Самый смак этого сериала заключается в том, что его события разворачиваются между фильмами «Эпизод III: Месть ситхов» и «Эпизод IV: Новая надежда», то есть, когда Дарт Вейдер уже появился, но еще не стал грозой галактики, а старая Республика только что пала под натиском Империи.

Главный герой — Оби-Ван Кеноби, один из последних джедаев, который следит и тайно оберегает юного Люка Скайуокера. Ему также приходится сражаться с имперскими инквизиторами, которые рыщут по всему космосу в поисках детей, чувствительных к Силе. В новом трейлере показано, что Кеноби все-таки встретит своего бывшего ученика, уже ставшего Дартом Вейдером. И, похоже, это будет эпичный момент — одно дыхание лорда ситхов в конце ролика чего стоит.

Добавим, что к своим ролям после «Мести ситхов» вернулись Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен и Джоэл Эдгертон.

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