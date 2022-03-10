Дарт Вейдер вернется: вышел трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» по вселенной «Звездных войн»

9 марта в Сети появился трейлер долгожданного сериала «Оби-Ван Кеноби» по вселенной «Звездных войн».

Шесть эпизодов картины расскажут, чем занимался джедай Оби-Ван Кеноби после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов». Его ученик перешел на темную сторону силы и стал Дартом Вейдером. Но в то же время на планете Татуин подрастает мальчик по имени Люк Скайуокер – будущая надежда джедаев. Кеноби следит за ним издалека и оберегает от ситхов, которые рыщут по всей галактике в поисках чувствительных к силе детей.

Актер Юэн Макгрегор вернулся к роли Оби-Вана, а Хейден Кристенсен — Энакина Скайуокера, который теперь изуродован и принял имя Дарт Вейдер. Также в картине снялись звезда «Игры престолов» Индира Варма и звезда «Черной мессы» Джоэл Эдгертон.

Новый сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 25 мая. Добавим, что это уже третий игровой сериал по вселенной «Звездных войн» после «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта». После запланирован выход еще четырех многосерийных картин.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.