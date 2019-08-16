Юэн МакГрегор собирается сняться в продолжении «Звездных войн»

Актер ведет переговоры о съемках в сериале про Оби-Вана Кеноби.

Молодой Оби-Ван Кеноби в исполнении шотландского актера Юэна МакГрегора вернется на экраны. Напомним, 48-летний артист сыграл рыцаря-джедая в кинофраншизе «Звездные войны» трижды — в фильмах «Призрачная угроза», «Атака клонов» и «Месть ситхов». Несколько лет подряд озвучивались планы на сольный фильм об этом персонаже, но данный проект приостановили после отдельного фильма про Хана Соло.

Сейчас МакГрегор ведет переговоры о возвращении во вселенную «Звездных войн» в сериале для канала Disney Plus. Об этом сообщает издание Variety. История данного персонажа станет третьим шоу потокового сервиса, продолжающим легендарную космическую сагу. Там же выйдут сериалы про героев киновселенной Marvel.

Добавим, на счету МакГрегора роли в таких фильмах, как «На игле», «Мулен Руж!», «Ангелы и демоны», «Кристофер Робин». Сейчас один из самых востребованных актеров Великобритании не женат, состоит в отношениях с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, с которой снимался в сериале «Фарго».

А вы ждете сериалы по «Звездным войнам»?