«Оказался пророческим»: тайны закулисья второго сезона сериала «Эпидемия»

С 21 апреля на видеосервисе Premier выходит второй сезон нашумевшего сериала «Эпидемия», рассказывающего о вирусе неизвестного происхождения. Как признается режиссер Дмитрий Тюрин, проект был на грани остановки, но киногруппа преодолела все сложности. Новые серии снова получились на злобу дня и передают тревожное ощущение нынешнего времени.

О чем сериал «Эпидемия» и его продолжение

Напомним, в первом сезоне рассказывается о неизвестном вирусе, охватившем Москву. Его главные симптомы – кашель, обесцвечивание глаз и летальный исход спустя три-четыре дня. Чтобы спастись от смертельного недуга, Сергей (Кирилл Кяро) вместе со своей возлюбленной Анной (Виктория Исакова) и ее сыном-аутистом Мишей (Эльдар Калимулин), решают уехать из города. Сергей также берет с собой бывшую жену Ирину (Марьяна Спивак) и сына Антона. Кроме того, к этой группе присоединяются и отец Сергея (Юрий Кузнецов), а также его сосед Леонид (Александр Робак) с беременной женой Мариной (Наталья Земцова) и дочерью Полиной (Виктория Агалакова)

Вся компания планирует переждать эпидемию в охотничьем домике в Карелии. Во время своего путешествия на машине две семьи сталкиваются не только с зараженными, но и мародерами, а также военными, отправляющими людей в карантинные лагеря. Несчастные, имеющие признаки недуга, рискуют быть застреленными людьми в военной форме. Но всегда находятся те, кто думает не только о собственном спасении.

Действие второго сезона происходит уже спустя четыре месяца после описанных событий. Две семьи все также продолжают борьбу за жизнь в постапокалиптическом мире, обосновавшись в каком-то заброшенном бункере. Впрочем, узнав, что на территории орудуют китайские интервенты, герои решают бежать.

По словам режиссера Дмитрия Тюрина, проект создавался в сложных условиях. Съемочная группа сталкивалась и с коронавирусом, и организационными сложностями.

«Несколько раз просто ходили по острию, проект был на грани остановки. Но актеры – большие герои, — сказал Дмитрий Тюрин. — Они прошли невероятное количество испытаний: горели, тонули, мерзли, жарились. Это был какой-то концентрат всех сложностей».

Марьяна Спивак: «Карельские комары – очень большие и злые»

По словам Марьяны Спивак, съемки были очень экстремальными. А условия, в которых работали актеры, — максимально приближены к предлагаемым обстоятельствам. Съемочная группа принимала участие в большом количестве экспедиций. Так, сериал снимался в Пушкинских горах, в нескольких областях Карелии, под Питером, под Псковом.

«Карельские комары – очень большие и злые. Они окружали нас целой стаей. Нам вечно не хватало средств для борьбы с ними, — пояснила Марьяна. — А вообще, если бы у нас было больше свободного времени, мы бы больше любовались и наслаждались природой. Но значительную часть времени мы скрывались от жары, пытались зарыться в мох, однако там нас находили муравьи»

Наталья Земцова: «Грим тяжело отмывался»

По словам Натальи Земцовой, перед актерами ставилась задача – выглядеть как можно хуже. Для этого использовался сложный пластический грим, саму Наталью стригли клочками, добавляли «псориаз» и не только.

«Нам делали специальный грим для имитации грязи под ногтями. Но проблема в том, что он очень тяжело отмывается, — призналась Наталья. — Мне было очень неудобно ходить после съемок в ресторан, а особенно расплачиваться карточкой банка. Не объяснишь же всем, что это грим. Значит, думайте, что я такая, ну а что делать…»

Конечно, это не единственная сложность, с которой столкнулась Наталья. По словам актрисы, в одном из эпизодов она должна была тащить в холодную воду юную актрису, играющую роль Насти. Узнав о своей участи, девочка буквально взмолилась: «Наташа, пожалуйста, не надо».

«Я понимала, что должна это сделать, но при этом мне было так плохо. Все мы рыдали. Прибежал режиссер. Но это съемочный процесс», — прокомментировала Наталья Земцова.

В новом сезоне создатели также сфокусируются на истории четырех хипстеров Тараса, Азиса и Сони, роли которых сыграли Никита Еленев, Виктория Клинкова, Аскар Ильясов и Юлия Йендроссек. Во второй части сериала к этой компании присоединился и спецназовец Женя (Юра Борисов).

Дмитрий Тюрин: «Сериал оказался пророческим»

Помимо Юрия, в новом сезоне также приняла участие актриса Дарья Екамасова, сыгравшая шаманку Лакки. Специально для ее героини была построена избушка, которую художники-постановщики наполнили чучелами зверей, черепами и прочей колдовской атрибутикой. А еще у Дарьи Екамасовой был партнер — олень Миша, который сначала демонстрировал свой строптивый нрав, а потом привык к актрисе и подружился с ней. Кстати, в съемках принимали участие три оленя: Миша, Степа и еще один молодой самец, не успевший получить имя.

«Ребята, прошедшие первый сезон, уже сплотились, как семья. Новым героям пришлось вливаться в их компанию, но это произошло достаточно органично», — отметил Дмитрий Тюрин.

Некоторые критики прогнозируют, что вторая часть сериала может повторить, а то и превзойти успех первой, которая, появившись на видеосервисе Premier в ноябре 2019 года, предсказала появление коронавируса. Новый сезон снова попадает в болевые точки общества, а зритель проводит невольные параллели между нынешней реальностью и происходящим на экране. Быть может, искусство способно предсказывать глобальные события?

«Мысли материальны. Сериал действительно оказался пророческим. Хотя в истории человечества уже случались эпидемии, просто коронавирус обрел такую популярность. И роман «Вонгозеро», по мотивам которого снят первый сезон, был написан не на пустом месте, — отметил Дмитрий Тюрин. — Сериал отчасти основан на реальных событиях. Чтобы получились первые серии, было сделано так, что конфликты между персонажами не угасали, держали зрителя в напряжении. А острая драматическая ситуация нужна, чтобы раскрыть характер героев, сбросить с них все социальные маски и увидеть, кто есть кто на самом деле».

Новые серии «Эпидемии» выходят на видеосервисе Premier каждый четверг.

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